09 июля 2023

В Екатеринбурге торжественно открыли генеральное консульство Казахстана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, флаг казахстана, посольство казахстана
10 июля в уральской столице официально открыли генконсульство Казахстана Фото:

В Екатеринбурге прошло торжественное открытие генерального консульства Казахстана. На церемонии в «Атриум Палам Отеле» приняли участие премьер-министр республики Алихан Смаилов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Во время открытия генконсульства возле „Атриум Палас Отеля“ подняли флаг Казахстана, а перед входом в представительство Алихан Смаилов и Евгений Куйвашев обрезали красную ленту. Для гостей был подготовлен фуршет», — передает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге назначен новый генконсул Казахстана. Им стал дипломат Жарас Мамутбеков.

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В Екатеринбурге прошло торжественное открытие генерального консульства Казахстана. На церемонии в «Атриум Палам Отеле» приняли участие премьер-министр республики Алихан Смаилов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Во время открытия генконсульства возле „Атриум Палас Отеля“ подняли флаг Казахстана, а перед входом в представительство Алихан Смаилов и Евгений Куйвашев обрезали красную ленту. Для гостей был подготовлен фуршет», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге назначен новый генконсул Казахстана. Им стал дипломат Жарас Мамутбеков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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