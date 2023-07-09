В Екатеринбурге прошло торжественное открытие генерального консульства Казахстана. На церемонии в «Атриум Палам Отеле» приняли участие премьер-министр республики Алихан Смаилов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Во время открытия генконсульства возле „Атриум Палас Отеля“ подняли флаг Казахстана, а перед входом в представительство Алихан Смаилов и Евгений Куйвашев обрезали красную ленту. Для гостей был подготовлен фуршет», — передает корреспондент агентства.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге назначен новый генконсул Казахстана. Им стал дипломат Жарас Мамутбеков.
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