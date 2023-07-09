В Тюмени задерживаются несколько авиарейсов до Сочи и обратно. Скрин

10 июля 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Рейсы разных авиакомпаний из Тюмени в Сочи и обратно задерживаются из-за погоды в принимающем порту Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Несколько авиакомпаний задерживают рейсы из тюменского Рощино до Сочи и в обратном направлении из-за погодных условий в сочинском аэропорту. Об этом сообщает электронное табло тюменского международного аэропорта. «Рейсы авиакомпаний Utair и „Аэрофлот“ с разным временем отправления и прибытия на данный момент задерживаются. Среднее время задержки составляет около восьми часов», — говорится на электронном табло Рощино. В частности, до 18:35 задерживается рейс из Сочи в Тюмень авиакомпании «Аэрофлот». Этот борт должен был прибыть еще в 02:55. Обратный рейс этой авиакомпании вместо 06:20 перенесен на 19:30. Авиакомпания Utair так же задерживает два прилетающих рейса. С другими аэропортами сообщение в штатном режиме, сообщает Рощино. Ранее URA.RU рассказало, что авиасообщение с Сочи нарушено из-за аномальных ливней.

Несколько авиакомпаний задерживают рейсы из тюменского Рощино до Сочи и в обратном направлении из-за погодных условий в сочинском аэропорту. Об этом сообщает электронное табло тюменского международного аэропорта. «Рейсы авиакомпаний Utair и „Аэрофлот“ с разным временем отправления и прибытия на данный момент задерживаются. Среднее время задержки составляет около восьми часов», — говорится на электронном табло Рощино. В частности, до 18:35 задерживается рейс из Сочи в Тюмень авиакомпании «Аэрофлот». Этот борт должен был прибыть еще в 02:55. Обратный рейс этой авиакомпании вместо 06:20 перенесен на 19:30. Авиакомпания Utair так же задерживает два прилетающих рейса. С другими аэропортами сообщение в штатном режиме, сообщает Рощино. Ранее URA.RU рассказало, что авиасообщение с Сочи нарушено из-за аномальных ливней.