ВКС РФ: Киев выпустил ракеты по Крымскому мосту

Виктор Афзалов сообщил, что две украинские ракеты были поражены ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ предприняли безуспешную попытку атаки Крымского моста двумя ракетами. Об этом сообщил начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинские ракеты были поражены.
«Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход (Крымский мост — прим. URA.RU) и аэродром Морозовск», — заявил Афзалов в докладе начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову. Его слова приводит
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