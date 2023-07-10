ВКС РФ: Киев выпустил ракеты по Крымскому мосту

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Виктор Афзалов сообщил, что две украинские ракеты были поражены ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ предприняли безуспешную попытку атаки Крымского моста двумя ракетами. Об этом сообщил начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинские ракеты были поражены.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход (Крымский мост — прим. URA.RU) и аэродром Морозовск», — заявил Афзалов в докладе начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ.

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ВСУ предприняли безуспешную попытку атаки Крымского моста двумя ракетами. Об этом сообщил начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинские ракеты были поражены. «Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход (Крымский мост — прим. URA.RU) и аэродром Морозовск», — заявил Афзалов в докладе начальнику генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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