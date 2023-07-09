В Перми упали цены на квартиры в новостройках

10 июля 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Стоимость за квадратный метр жилья в новостройках упала на 0,7% Фото: Сергей Русанов © URA.RU Впервые с лета 2022 года в Перми подешевело жилье на первичном рынке. Стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 0,7%, сообщила руководитель агентства недвижимости «Агентство Перемен» Полина Лоскутова в социальной сети «ВКонтакте». «В России впервые с лета 2022 года произошло падение цен на квартиры в новостройках. В Перми „квадрат“ подешевел на 0,7%» — рассказала Лоскутова. Также она отметила, что цены на жилье в новостройках снизились и в других российских городах-миллионниках. Заметнее всего, на 0,8%, стоимость квадратного метра подешевела в Москве. В Казани цена упала на 0,5%. В Краснодаре — на 0,4%. В Тюмени — на 0,3%. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермь стала лидером по падению цен на квартиры на вторичном рынке. Такое жилье подешевело на 7,9%.

Впервые с лета 2022 года в Перми подешевело жилье на первичном рынке. Стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 0,7%, сообщила руководитель агентства недвижимости «Агентство Перемен» Полина Лоскутова в социальной сети «ВКонтакте». «В России впервые с лета 2022 года произошло падение цен на квартиры в новостройках. В Перми „квадрат“ подешевел на 0,7%» — рассказала Лоскутова. Также она отметила, что цены на жилье в новостройках снизились и в других российских городах-миллионниках. Заметнее всего, на 0,8%, стоимость квадратного метра подешевела в Москве. В Казани цена упала на 0,5%. В Краснодаре — на 0,4%. В Тюмени — на 0,3%. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермь стала лидером по падению цен на квартиры на вторичном рынке. Такое жилье подешевело на 7,9%.