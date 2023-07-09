09 июля 2023
08 июля 2023

В Перми упали цены на квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода. Пермь, многоэтажки, закат, жилье, новостройка
Стоимость за квадратный метр жилья в новостройках упала на 0,7% Фото:

Впервые с лета 2022 года в Перми подешевело жилье на первичном рынке. Стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 0,7%, сообщила руководитель агентства недвижимости «Агентство Перемен» Полина Лоскутова в социальной сети «ВКонтакте».

«В России впервые с лета 2022 года произошло падение цен на квартиры в новостройках. В Перми „квадрат“ подешевел на 0,7%» — рассказала Лоскутова.

Также она отметила, что цены на жилье в новостройках снизились и в других российских городах-миллионниках. Заметнее всего, на 0,8%, стоимость квадратного метра подешевела в Москве. В Казани цена упала на 0,5%. В Краснодаре — на 0,4%. В Тюмени — на 0,3%.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермь стала лидером по падению цен на квартиры на вторичном рынке. Такое жилье подешевело на 7,9%.

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Впервые с лета 2022 года в Перми подешевело жилье на первичном рынке. Стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 0,7%, сообщила руководитель агентства недвижимости «Агентство Перемен» Полина Лоскутова в социальной сети «ВКонтакте». «В России впервые с лета 2022 года произошло падение цен на квартиры в новостройках. В Перми „квадрат“ подешевел на 0,7%» — рассказала Лоскутова. Также она отметила, что цены на жилье в новостройках снизились и в других российских городах-миллионниках. Заметнее всего, на 0,8%, стоимость квадратного метра подешевела в Москве. В Казани цена упала на 0,5%. В Краснодаре — на 0,4%. В Тюмени — на 0,3%. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермь стала лидером по падению цен на квартиры на вторичном рынке. Такое жилье подешевело на 7,9%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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