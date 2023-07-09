09 июля 2023
08 июля 2023

Врачи рассказали о состоянии девочки, которую пытались сжечь в Пермском крае

Выжившая после поджога пермская девочка находится в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, уход, лечение, больница, экг, больничные показатели, электрокардиограмма
Сейчас пострадавшая находится в больнице Фото:

Школьница из села Октябрьский (Пермский край), которую подожгли 8 июля, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«Находится в больнице в тяжелом состоянии. Получает необходимую помощь», — сообщили о состоянии в девочки в минздраве. По данным СМИ, у школьницы около 90% ожогов тела.

По версии следствия, 8 июля подросток облил свою знакомую горючей жидкостью и поджег. С обширными ожогами школьница была доставлена в больницу. Подозреваемого в покушении на убийство уже задержали следователи. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

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Школьница из села Октябрьский (Пермский край), которую подожгли 8 июля, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона. «Находится в больнице в тяжелом состоянии. Получает необходимую помощь», — сообщили о состоянии в девочки в минздраве. По данным СМИ, у школьницы около 90% ожогов тела. По версии следствия, 8 июля подросток облил свою знакомую горючей жидкостью и поджег. С обширными ожогами школьница была доставлена в больницу. Подозреваемого в покушении на убийство уже задержали следователи. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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