Врачи рассказали о состоянии девочки, которую пытались сжечь в Пермском крае

Выжившая после поджога пермская девочка находится в тяжелом состоянии

Сейчас пострадавшая находится в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьница из села Октябрьский (Пермский край), которую подожгли 8 июля, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«Находится в больнице в тяжелом состоянии. Получает необходимую помощь», — сообщили о состоянии в девочки в минздраве. По данным СМИ, у школьницы около 90% ожогов тела.

По версии следствия, 8 июля подросток облил свою знакомую горючей жидкостью и поджег. С обширными ожогами школьница была доставлена в больницу. Подозреваемого в покушении на убийство уже задержали следователи. Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.