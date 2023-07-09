Власти Нового Уренгоя объяснили, почему город не будут обрабатывать от комаров

В Новом Уренгое не будут проводить дизинсекцию из-за кратковременного эффекта и возможной аллергии

10 июля 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Дизинсекция может вызвать аллергию у горожан Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) не будут обрабатывать город от насекомых из-за кратковременного эффекта и риска возникновения аллергической реакции у людей. Об этом администрация муниципалитета сообщила в одном из telegram-каналов. «В Новом Уренгое не предусмотрена антимоскитная обработка. Проведение таких обработок дает кратковременный эффект и не гарантирует уничтожение и остановку размножения насекомых, а также может вызывать аллергические реакции у людей», — ответили представители властей в telegram-канале «Воронов Chat». Ранее жители начали жаловаться, что по городу невозможно гулять из-за нашествия насекомых. «Почему город не обрабатывали от комаров? Вечером пройтись нельзя, съедают просто», — написала Алина. «Нынче комаров и в тундре очень много. Такого полчища не помню», — отметила Ирина Ковалева. «В городе будет проводиться дезинсекция? В парке „Дружба“ насекомые сжирают за три секунды. По выходным там проводятся и йога, и зарядка, а полностью насладиться процессом не получается из-за бешеной мошкары и комаров», — добавила Ольга Тсиклер. Также жители Салехарда жаловались на атаку насекомых. Они не могли находиться на улице из-за комаров и мошек.

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) не будут обрабатывать город от насекомых из-за кратковременного эффекта и риска возникновения аллергической реакции у людей. Об этом администрация муниципалитета сообщила в одном из telegram-каналов. «В Новом Уренгое не предусмотрена антимоскитная обработка. Проведение таких обработок дает кратковременный эффект и не гарантирует уничтожение и остановку размножения насекомых, а также может вызывать аллергические реакции у людей», — ответили представители властей в telegram-канале «Воронов Chat». Ранее жители начали жаловаться, что по городу невозможно гулять из-за нашествия насекомых. «Почему город не обрабатывали от комаров? Вечером пройтись нельзя, съедают просто», — написала Алина. «Нынче комаров и в тундре очень много. Такого полчища не помню», — отметила Ирина Ковалева. «В городе будет проводиться дезинсекция? В парке „Дружба“ насекомые сжирают за три секунды. По выходным там проводятся и йога, и зарядка, а полностью насладиться процессом не получается из-за бешеной мошкары и комаров», — добавила Ольга Тсиклер. Также жители Салехарда жаловались на атаку насекомых. Они не могли находиться на улице из-за комаров и мошек.