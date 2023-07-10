Глава делегации РФ в Вене жестко высказался о переговорах с Украиной

Глава делегации РФ в Вене Гаврилов: переговоры между Россией и Украиной невозможны

10 июля 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Константин Гаврилов отметил, что на Украине не желают начать переговоры Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На данный момент переговоры между Россией и Украиной невозможны. Об этом сообщил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров», — заявил Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что украинцы не подают знак, что готовы выйти на диалог. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у переговоров президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским нет смысла, потому что второй действует не самостоятельно. Зеленский отметил, что Киев начнет переговоры с Москвой в случае выхода страны на границы 1991 года, передает телеканал 360.

На данный момент переговоры между Россией и Украиной невозможны. Об этом сообщил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров», — заявил Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что украинцы не подают знак, что готовы выйти на диалог. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у переговоров президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским нет смысла, потому что второй действует не самостоятельно. Зеленский отметил, что Киев начнет переговоры с Москвой в случае выхода страны на границы 1991 года, передает телеканал 360.