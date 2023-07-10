Глава делегации РФ в Вене жестко высказался о переговорах с Украиной

На данный момент переговоры между Россией и Украиной невозможны. Об этом сообщил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров», — заявил Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что украинцы не подают знак, что готовы выйти на диалог.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у переговоров президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским нет смысла, потому что второй действует не самостоятельно. Зеленский отметил, что Киев начнет переговоры с Москвой в случае выхода страны на границы 1991 года, передает телеканал 360.
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