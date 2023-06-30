Лавров объяснил бессмысленность переговоров Путина с Зеленским

Лавров: переговоры Путина с Зеленским бессмысленны из-за несамостоятельности украинского лидера

01 июля 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что президент Украины действует не самостоятельно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским бессмысленны, потому что второй действует не самостоятельно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Все знают, что Зеленский не является мало-мальски самостоятельным деятелем. Ему говорят, что ему надо делать, задают линию поведения. Но разговаривать с ним бессмысленно», — сообщил Лавров, чьи слова передает МИД России. Он добавил, что Зеленский проявляет изобретательность в зависимости от текущей ситуации. Ранее Лавров отмечал, что западные страны ежедневно требуют от Зеленского уничтожения России. Для этого они предоставляют Киеву оружие. Сам Зеленский заявлял, что мировая общественность обязана давить на Россию до тех пор, пока не будет достигнут международный порядок. При этом Украина официально отказалась вести с Россией переговоры, поэтому претензии к российской стороне о ее нежелании урегулировать кризис не обоснованы.

Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским бессмысленны, потому что второй действует не самостоятельно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Все знают, что Зеленский не является мало-мальски самостоятельным деятелем. Ему говорят, что ему надо делать, задают линию поведения. Но разговаривать с ним бессмысленно», — сообщил Лавров, чьи слова передает МИД России. Он добавил, что Зеленский проявляет изобретательность в зависимости от текущей ситуации. Ранее Лавров отмечал, что западные страны ежедневно требуют от Зеленского уничтожения России. Для этого они предоставляют Киеву оружие. Сам Зеленский заявлял, что мировая общественность обязана давить на Россию до тех пор, пока не будет достигнут международный порядок. При этом Украина официально отказалась вести с Россией переговоры, поэтому претензии к российской стороне о ее нежелании урегулировать кризис не обоснованы.