Челябинский экс-замгубернатора не смог разблокировать счета на 73 млн рублей

Бывший вице-губернатор Косилов проиграл суд агрохолдингу «Равис»

Андрей Косилов продолжает тяжбу с основанным им холдингом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов 10 июля не смог добиться снятия арестов со своих счетов на сумму в 73,1 млн рублей. Арбитражный суд Уральского региона оставил в силе прежние решения, принятые в рамках судебных споров между Косиловым и агрохолдингом «Равис», следует из базы судебных дел.

«Судебное заседание завершено. Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения», — говорится в документах.

Арест был наложен в качестве обеспечительных мер по иску агрохолдинга «Равис» к Косилову. Бывший чиновник является одним из бенефициаров холдинга, ранее он возглавлял компанию.

Акционером АО «Равис—птицефабрика Сосновская» является общество с одноименным названием. ООО «Равис—птицефабрика Сосновская» выступает учредителем еще нескольких компаний, совладельцами которых являются Косилов и его компаньон Игорь Сербинов, также экс-замгубернатора. По данным URA.RU, суды являются следствием бизнес-конфликта, вспыхнувшего между двумя бывшими коллегами по работе в областном правительстве.

В компании суды Косилова с «Рависом» не комментируют. Сам он от комментариев по поводу процесса также отказывается.