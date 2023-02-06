Бывший челябинский вице-губернатор подал в суд на собственный агрохолдинг

Андрей Косилов потребовал признать недействительным решение собрания акционеров Фото: Вадим Ахметов

Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов подал в суд на АО «Равис—птицефабрика Сосновская», бенефициаром которого выступает. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, истец оспаривает решение собрания акционеров.

«Андрей Косилов 26 января обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к акционерному обществу „Равис—птицефабрика Сосновская“. Требует признать недействительным решение общего собрания», — сообщается в определении суда.

Иск до 3 марта оставили без движения. Суд затребовал пакет документов, среди которых решение общего собрания от 30 июля 2021 года.

В арбитражном суде региона рассматривается ряд исков, затрагивающих интересы семьи Косиловых и «Рависа». По требованию агрохолдинга в январе суд наложил арест на имущество Косилова на сумму в 73 млн рублей. Это явилось обеспечительной мерой в рамках имущественного спора. Также птицефабрика подала в суд на совхоз «Береговой», которым ранее управлял сын Косилова, Иван. Актив был продан в ноябре 2022 года. В январе суд по требованию агрохолдинга отказался арестовывать имущество «Берегового».

Как Косилов сообщил URA.RU, в процессе участвуют его адвокаты: сам он тему не комментирует. В пресс-службе «Рависа» на просьбу URA.RU от комментариев также отказались.

Акционером АО «Равис—птицефабрика Сосновская» является общество с одноименным названием. ООО «Равис—птицефабрика Сосновская» выступает учредителем еще нескольких компаний, совладельцами которых являются Андрей Косилов и его компаньон Игорь Сербинов, также экс-замгубернатора. По данным URA.RU, суды являются следствием бизнес-конфликта, вспыхнувшего между двумя бывшими коллегами по работе в областном правительстве.