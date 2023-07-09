В ХМАО обвалились цены на однокомнатные квартиры

В Сургуте стоимость однокомнатных квартир упала на 10%

10 июля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Стоимость однокомнатных квартир снизилась почти на 10% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Сургуте резко упала стоимость однокомнатных квартир. За полмесяца цена «однушек» снизилась почти на 10%. Об этом сообщает сервис Restate. «К концу июня средняя стоимость однокомнатных квартир снизилась на 9,7%. Цена за квадратный метр на вторичном рынке составляет 116,5 тысяч рублей. В середине месяца стоимость достигала почти 128 тысяч», — следует из статистики сервиса. В Нижневартовске стоимость однокомнатного жилья тем временем снизилась на 7%. При этом отдельно цены на квартиры-студии упали сразу на 20%. Средняя стоимость таких же объектов в Сургуте подешевела лишь на 11%. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры стали реже покупать зарубежную недвижимость. С начала года интерес к жилью в других странах у югорчан снизился на треть по сравнению с прошлым годом.

В Сургуте резко упала стоимость однокомнатных квартир. За полмесяца цена «однушек» снизилась почти на 10%. Об этом сообщает сервис Restate. «К концу июня средняя стоимость однокомнатных квартир снизилась на 9,7%. Цена за квадратный метр на вторичном рынке составляет 116,5 тысяч рублей. В середине месяца стоимость достигала почти 128 тысяч», — следует из статистики сервиса. В Нижневартовске стоимость однокомнатного жилья тем временем снизилась на 7%. При этом отдельно цены на квартиры-студии упали сразу на 20%. Средняя стоимость таких же объектов в Сургуте подешевела лишь на 11%. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры стали реже покупать зарубежную недвижимость. С начала года интерес к жилью в других странах у югорчан снизился на треть по сравнению с прошлым годом.