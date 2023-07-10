Гладков заявил о приостановке возвращения жителей в Шебекинский городской округ

За обстановкой в Шебекинском городском округе (Белгородская область) по возвращению жителей внимательно следят после обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на неделю прекращается процесс возвращения мирных жителей в регион.
«Мы должны очень внимательно следить за оперативной обстановкой и не допускать ни малейшего риска в отношении жизни и здоровья людей», — заявил Гладков на еженедельном оперативном совещании Правительства Белгородской области. Трансляция выступления шла на официальной странице соцсети «Вконтакте» губернатора региона. Он отметил, что на неделю приостанавливается возвращение жителей в район.
Ранее Гладков сообщил, что украинские бойцы выпустили более 120 различных снарядов по Белгородской области. Это привело к пострадавшим среди граждан. Он также отметил, что ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника, передает телеканал 360.
За обстановкой в Шебекинском городском округе (Белгородская область) по возвращению жителей внимательно следят после обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на неделю прекращается процесс возвращения мирных жителей в регион. «Мы должны очень внимательно следить за оперативной обстановкой и не допускать ни малейшего риска в отношении жизни и здоровья людей», — заявил Гладков на еженедельном оперативном совещании Правительства Белгородской области. Трансляция выступления шла на официальной странице соцсети «Вконтакте» губернатора региона. Он отметил, что на неделю приостанавливается возвращение жителей в район. Ранее Гладков сообщил, что украинские бойцы выпустили более 120 различных снарядов по Белгородской области. Это привело к пострадавшим среди граждан. Он также отметил, что ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника, передает телеканал 360.