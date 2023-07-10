Гладков заявил о приостановке возвращения жителей в Шебекинский городской округ

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Вячеслав Гладков заявил, что за обстановкой в Белгородской области внимательно следят Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

За обстановкой в Шебекинском городском округе (Белгородская область) по возвращению жителей внимательно следят после обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на неделю прекращается процесс возвращения мирных жителей в регион.

«Мы должны очень внимательно следить за оперативной обстановкой и не допускать ни малейшего риска в отношении жизни и здоровья людей», — заявил Гладков на еженедельном оперативном совещании Правительства Белгородской области. Трансляция выступления шла на официальной странице соцсети «Вконтакте» губернатора региона. Он отметил, что на неделю приостанавливается возвращение жителей в район.

Ранее Гладков сообщил, что украинские бойцы выпустили более 120 различных снарядов по Белгородской области. Это привело к пострадавшим среди граждан. Он также отметил, что ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника, передает телеканал 360.

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За обстановкой в Шебекинском городском округе (Белгородская область) по возвращению жителей внимательно следят после обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, на неделю прекращается процесс возвращения мирных жителей в регион. «Мы должны очень внимательно следить за оперативной обстановкой и не допускать ни малейшего риска в отношении жизни и здоровья людей», — заявил Гладков на еженедельном оперативном совещании Правительства Белгородской области. Трансляция выступления шла на официальной странице соцсети «Вконтакте» губернатора региона. Он отметил, что на неделю приостанавливается возвращение жителей в район. Ранее Гладков сообщил, что украинские бойцы выпустили более 120 различных снарядов по Белгородской области. Это привело к пострадавшим среди граждан. Он также отметил, что ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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