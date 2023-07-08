Гладков: ВСУ выпустили свыше 120 снарядов по Белгородской области

08 июля 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирных жителей, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В течение прошедших суток украинские военные выпустили более 120 различных снарядов по Белгородской области, что привело к пострадавшим среди мирных жителей. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «За прошедшие сутки общее число выпущенных снарядов по Белгородской области — 124», — передают слова Гладкова argumenti.ru. Он уточнил, что обстрелы произошли в пяти районах, при этом есть два пострадавших мирных жителя. Глава области также отметил, что в результате осколков снарядов некоторые здания повреждены, в ряде сел пострадало водоснабжение. Состояние пострадавших мирных жителей стабильное после оказания им медицинской помощи, заключил Гладков. Ранее в городе Шебекино в Белгородской области возвращение местных жителей было временно приостановлено после новых обстрелов со стороны Украины. Вячеслав Гладков сообщил, что на два дня отменены работы по восстановлению города. Шебекино подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных сил с использованием реактивных систем залпового огня «Град», передает «Национальное агентство новостей».

В течение прошедших суток украинские военные выпустили более 120 различных снарядов по Белгородской области, что привело к пострадавшим среди мирных жителей. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «За прошедшие сутки общее число выпущенных снарядов по Белгородской области — 124», — передают слова Гладкова argumenti.ru. Он уточнил, что обстрелы произошли в пяти районах, при этом есть два пострадавших мирных жителя. Глава области также отметил, что в результате осколков снарядов некоторые здания повреждены, в ряде сел пострадало водоснабжение. Состояние пострадавших мирных жителей стабильное после оказания им медицинской помощи, заключил Гладков. Ранее в городе Шебекино в Белгородской области возвращение местных жителей было временно приостановлено после новых обстрелов со стороны Украины. Вячеслав Гладков сообщил, что на два дня отменены работы по восстановлению города. Шебекино подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных сил с использованием реактивных систем залпового огня «Град», передает «Национальное агентство новостей».