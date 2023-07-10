В Кремле оценили, как падение курса рубля влияет на стабильность в России

В Кремле не видят угрозу для стабильности страны из-за падения рубля
Падение курса рубля не угрожает стабильности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«В Кремле не видят угрозу для стабильности страны [из-за падения курса рубля]», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что ситуация с рублем сейчас лучше, чем можно было бы спрогнозировать.
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