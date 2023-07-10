В Кремле оценили, как падение курса рубля влияет на стабильность в России

Песков: ослабление рубля не влияет на стабильность страны
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В Кремле не видят угрозу для стабильности страны из-за падения рубля Фото:

Падение курса рубля не угрожает стабильности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В Кремле не видят угрозу для стабильности страны [из-за падения курса рубля]», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что ситуация с рублем сейчас лучше, чем можно было бы спрогнозировать.

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Падение курса рубля не угрожает стабильности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «В Кремле не видят угрозу для стабильности страны [из-за падения курса рубля]», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что ситуация с рублем сейчас лучше, чем можно было бы спрогнозировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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