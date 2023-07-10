Глава Офиса Зеленского анонсировал «хорошие новости» для Украины с саммита НАТО

Киев ждет «хороших новостей» на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Саммит НАТО в Вильнюсе уже завтра. Сегодня интенсивно работаем, позиция Украины будет предметной, много коммуникации с союзниками. Ждем хороших новостей», — написал Андрей Ермак в своем telegram-канале.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Киев еще может рассчитывать на приглашение в ряды альянса на грядущем саммите, передает RT. Однако экс-командующий армией США генерал Бэн Ходжес сказал, что, скорее всего, украинскую сторону будет ждать разочарование, и она не получит на заседании гарантий безопасности.
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