Глава Офиса Зеленского анонсировал «хорошие новости» для Украины с саммита НАТО

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Андрей Ермак, stock
Андрей Ермак ждет «хороших новостей» на саммите НАТО в Вильнюсе Фото:

Киев ждет «хороших новостей» на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Саммит НАТО в Вильнюсе уже завтра. Сегодня интенсивно работаем, позиция Украины будет предметной, много коммуникации с союзниками. Ждем хороших новостей», — написал Андрей Ермак в своем telegram-канале.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Киев еще может рассчитывать на приглашение в ряды альянса на грядущем саммите, передает RT. Однако экс-командующий армией США генерал Бэн Ходжес сказал, что, скорее всего, украинскую сторону будет ждать разочарование, и она не получит на заседании гарантий безопасности.

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Киев ждет «хороших новостей» на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Саммит НАТО в Вильнюсе уже завтра. Сегодня интенсивно работаем, позиция Украины будет предметной, много коммуникации с союзниками. Ждем хороших новостей», — написал Андрей Ермак в своем telegram-канале. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Киев еще может рассчитывать на приглашение в ряды альянса на грядущем саммите, передает RT. Однако экс-командующий армией США генерал Бэн Ходжес сказал, что, скорее всего, украинскую сторону будет ждать разочарование, и она не получит на заседании гарантий безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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