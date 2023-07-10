Участник боевых действий на Донбассе назвал, чего боятся ВСУ на авдеевском направлении

Старший лейтенант Матюшин: ВСУ готовят блиндажи под Авдеевкой из-за риска оказаться в кольце

11 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ боятся, что ВС РФ перекроют пути снабжения к Авдеевке, отметил Александр Матюшин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Авдеевский гарнизон ВСУ рискует оказаться в кольце, как это было в Артемовске (Бахмут, ДНР), поэтому они создают оборону в лесополосах и защищают свои пути снабжения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «ВСУ пытались на протяжении месяца проводить прощупывания обороны [в районе Авдеевки] и постоянно получали отпор. Сейчас они осознают, что если наши войска продвинутся на Новокалиново со стороны Первомайска и Нетайлово, то пойдут дальше. Естественной преградой станут лесополосы. Если на Новокалиново или чуть северо-западнее сомкнутся наши части, то получается, что авдеевский гарнизон ВСУ окажется в полном окружении и повторится артемовский сценарий (взятие города в котел — прим. URA.RU), только более жесткий. Дело в том, что базы снабжения украинских войск в этот раз находятся сравнительно дальше. Поставки идут с Курахово-Красноармейска, а также с Дружковки. Таким образом, им в любом случае нужно удержать как железную дорогу, так и автомобильную, по которой идет снабжение», — объяснил Александр Матюшин. По словам старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, сейчас ВСУ активно укрепляют лесополосы в районе Авдеевки. «До 2014 года там были сельскохозяйственные поля, которые рассекались полосками лесопосадок на большие квадраты. Так как поля не убирались на протяжении девяти лет, во многих местах там выросли подсолнухи. Как раз в этих посадках противник довольно активно сейчас окапывается, строит там всевозможные траншеи, блиндажи, огневые точки под артиллерию, капониры (сооружения для ведения флангового огня по двум противоположным направлениям, — прим. URA.RU) под танки, огневые точки под пулеметы и все остальное», — добавил Матюшин. При этом собеседник агентства подчеркнул, что российская армия готовится перерезать одну из баз снабжения ВСУ. «В условиях того, что наши войска постепенно замыкают котел на Авдеевском направлении с продвижением в районе Марьинки, населенных пунктов Новомихайловка и Победа, то постепенно перерезается одна из баз снабжения авдеевско-южнодонецкой группировки. Российская армия приступила опять к штурму Нетайлово. Наши продвигаются в районе Первомайского, Водяного и Опытного, Новобахмутовки», — отметил он. Ранее один из командиров зенитной батареи Южной группировки войск заявил, что ВСУ не вступают в прямой огневой контакт на авдеевском направлении. Украинская пехота перестала выходить на разведку. В основном ВСУ применяет ствольную артиллерию, минометы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авдеевский гарнизон ВСУ рискует оказаться в кольце, как это было в Артемовске (Бахмут, ДНР), поэтому они создают оборону в лесополосах и защищают свои пути снабжения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «ВСУ пытались на протяжении месяца проводить прощупывания обороны [в районе Авдеевки] и постоянно получали отпор. Сейчас они осознают, что если наши войска продвинутся на Новокалиново со стороны Первомайска и Нетайлово, то пойдут дальше. Естественной преградой станут лесополосы. Если на Новокалиново или чуть северо-западнее сомкнутся наши части, то получается, что авдеевский гарнизон ВСУ окажется в полном окружении и повторится артемовский сценарий (взятие города в котел — прим. URA.RU), только более жесткий. Дело в том, что базы снабжения украинских войск в этот раз находятся сравнительно дальше. Поставки идут с Курахово-Красноармейска, а также с Дружковки. Таким образом, им в любом случае нужно удержать как железную дорогу, так и автомобильную, по которой идет снабжение», — объяснил Александр Матюшин. По словам старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, сейчас ВСУ активно укрепляют лесополосы в районе Авдеевки. «До 2014 года там были сельскохозяйственные поля, которые рассекались полосками лесопосадок на большие квадраты. Так как поля не убирались на протяжении девяти лет, во многих местах там выросли подсолнухи. Как раз в этих посадках противник довольно активно сейчас окапывается, строит там всевозможные траншеи, блиндажи, огневые точки под артиллерию, капониры (сооружения для ведения флангового огня по двум противоположным направлениям, — прим. URA.RU) под танки, огневые точки под пулеметы и все остальное», — добавил Матюшин. При этом собеседник агентства подчеркнул, что российская армия готовится перерезать одну из баз снабжения ВСУ. «В условиях того, что наши войска постепенно замыкают котел на Авдеевском направлении с продвижением в районе Марьинки, населенных пунктов Новомихайловка и Победа, то постепенно перерезается одна из баз снабжения авдеевско-южнодонецкой группировки. Российская армия приступила опять к штурму Нетайлово. Наши продвигаются в районе Первомайского, Водяного и Опытного, Новобахмутовки», — отметил он. Ранее один из командиров зенитной батареи Южной группировки войск заявил, что ВСУ не вступают в прямой огневой контакт на авдеевском направлении. Украинская пехота перестала выходить на разведку. В основном ВСУ применяет ствольную артиллерию, минометы.