09 июля 2023
08 июля 2023

Турагент раскрыла жителям ХМАО способ сэкономить на путешествии летом

Турагент Соловьева: жители ХМАО бронируют путевки заранее, чтобы сэкономить на путешествии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево. Москва, аэропорт, багаж, вылет, прилет, турист, чемодан, международные авиалинии, внутренние авиалинии
Сэкономить на летнем отдыхе можно за счет раннего бронирования путевок Фото:

Чтобы сэкономить на зарубежном отдыхе летом, необходимо бронировать поездки заранее за несколько месяцев. Горящие путевки, которые обычно продают по сниженным ценам, на югорском рынке путешествий сейчас почти отсутствуют. Об этом URA.RU рассказала руководитель сургутского турагентства Soloway Елена Соловьева.

«Заранее по направлениям, куда летают регулярные рейсы, выгоднее покупать. Например, в Азию, Эмираты, Мальдивы. Тогда цена ниже. Вообще, горящих [путевок], как таковых, нет, и их все меньше. Все загружается — идет нехватка бортов [у авиакомпаний]», — поясняет Соловьева.

Чтобы сэкономить, югорчане уже бронируют отдых на осенний бархатный сезон и зиму. Наиболее выгодные предложения позволяют купить путевки в два раза дешевле. «Даже некоторые отели уже в стопе. На этой неделе не могли подобрать номера. Было хорошее предложение в пятизвездочном отеле на двоих за 200 тысяч вместо 300-400 тысяч зимой. И superior-номера (улучшенный стандартный номер — прим. URA.RU) были в стопе до 10 ноября», — поясняет турагент.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стали популярны путешествия на Кубу. Страна входит в топ направлений, несмотря на высокую стоимость отдыха.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чтобы сэкономить на зарубежном отдыхе летом, необходимо бронировать поездки заранее за несколько месяцев. Горящие путевки, которые обычно продают по сниженным ценам, на югорском рынке путешествий сейчас почти отсутствуют. Об этом URA.RU рассказала руководитель сургутского турагентства Soloway Елена Соловьева. «Заранее по направлениям, куда летают регулярные рейсы, выгоднее покупать. Например, в Азию, Эмираты, Мальдивы. Тогда цена ниже. Вообще, горящих [путевок], как таковых, нет, и их все меньше. Все загружается — идет нехватка бортов [у авиакомпаний]», — поясняет Соловьева. Чтобы сэкономить, югорчане уже бронируют отдых на осенний бархатный сезон и зиму. Наиболее выгодные предложения позволяют купить путевки в два раза дешевле. «Даже некоторые отели уже в стопе. На этой неделе не могли подобрать номера. Было хорошее предложение в пятизвездочном отеле на двоих за 200 тысяч вместо 300-400 тысяч зимой. И superior-номера (улучшенный стандартный номер — прим. URA.RU) были в стопе до 10 ноября», — поясняет турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стали популярны путешествия на Кубу. Страна входит в топ направлений, несмотря на высокую стоимость отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...