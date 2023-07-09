Турагент раскрыла жителям ХМАО способ сэкономить на путешествии летом

Турагент Соловьева: жители ХМАО бронируют путевки заранее, чтобы сэкономить на путешествии

10 июля 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Сэкономить на летнем отдыхе можно за счет раннего бронирования путевок Фото: Антон Белицкий © URA.RU Чтобы сэкономить на зарубежном отдыхе летом, необходимо бронировать поездки заранее за несколько месяцев. Горящие путевки, которые обычно продают по сниженным ценам, на югорском рынке путешествий сейчас почти отсутствуют. Об этом URA.RU рассказала руководитель сургутского турагентства Soloway Елена Соловьева. «Заранее по направлениям, куда летают регулярные рейсы, выгоднее покупать. Например, в Азию, Эмираты, Мальдивы. Тогда цена ниже. Вообще, горящих [путевок], как таковых, нет, и их все меньше. Все загружается — идет нехватка бортов [у авиакомпаний]», — поясняет Соловьева. Чтобы сэкономить, югорчане уже бронируют отдых на осенний бархатный сезон и зиму. Наиболее выгодные предложения позволяют купить путевки в два раза дешевле. «Даже некоторые отели уже в стопе. На этой неделе не могли подобрать номера. Было хорошее предложение в пятизвездочном отеле на двоих за 200 тысяч вместо 300-400 тысяч зимой. И superior-номера (улучшенный стандартный номер — прим. URA.RU) были в стопе до 10 ноября», — поясняет турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стали популярны путешествия на Кубу. Страна входит в топ направлений, несмотря на высокую стоимость отдыха.

Чтобы сэкономить на зарубежном отдыхе летом, необходимо бронировать поездки заранее за несколько месяцев. Горящие путевки, которые обычно продают по сниженным ценам, на югорском рынке путешествий сейчас почти отсутствуют. Об этом URA.RU рассказала руководитель сургутского турагентства Soloway Елена Соловьева. «Заранее по направлениям, куда летают регулярные рейсы, выгоднее покупать. Например, в Азию, Эмираты, Мальдивы. Тогда цена ниже. Вообще, горящих [путевок], как таковых, нет, и их все меньше. Все загружается — идет нехватка бортов [у авиакомпаний]», — поясняет Соловьева. Чтобы сэкономить, югорчане уже бронируют отдых на осенний бархатный сезон и зиму. Наиболее выгодные предложения позволяют купить путевки в два раза дешевле. «Даже некоторые отели уже в стопе. На этой неделе не могли подобрать номера. Было хорошее предложение в пятизвездочном отеле на двоих за 200 тысяч вместо 300-400 тысяч зимой. И superior-номера (улучшенный стандартный номер — прим. URA.RU) были в стопе до 10 ноября», — поясняет турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стали популярны путешествия на Кубу. Страна входит в топ направлений, несмотря на высокую стоимость отдыха.