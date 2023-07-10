Мишустин заявил о росте интереса к экономике РФ, вопреки козням Запада

Мишустин: интерес к российской экономике растет, несмотря на попытки Запада отрезать РФ от мира
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Михаил Мишустин в Минеральных Водах. Минводы, мишустин михаил
Михаил Мишустин заявил о росте к российской экономике в мире Фото:

Интерес к экономике в России растет, несмотря на попытки Запада отрезать страну от остального мира. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время Главной стратегической сессии ИННОПРОМ.

«Интерес к российской экономике не только сохраняется, но и растет. Несмотря на все попытки оппонентов отрезать нас от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов», — сказал Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что что только в 2023 году на выставке представлено больше 1000 компаний более, чем из 35 стран мира.

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Интерес к экономике в России растет, несмотря на попытки Запада отрезать страну от остального мира. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время Главной стратегической сессии ИННОПРОМ. «Интерес к российской экономике не только сохраняется, но и растет. Несмотря на все попытки оппонентов отрезать нас от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов», — сказал Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что что только в 2023 году на выставке представлено больше 1000 компаний более, чем из 35 стран мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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