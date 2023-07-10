Мишустин заявил о росте интереса к экономике РФ, вопреки козням Запада

Михаил Мишустин заявил о росте к российской экономике в мире
Интерес к экономике в России растет, несмотря на попытки Запада отрезать страну от остального мира. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время Главной стратегической сессии ИННОПРОМ.
«Интерес к российской экономике не только сохраняется, но и растет. Несмотря на все попытки оппонентов отрезать нас от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов», — сказал Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что что только в 2023 году на выставке представлено больше 1000 компаний более, чем из 35 стран мира.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.