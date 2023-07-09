09 июля 2023

Власти Кургана заявили, что вода в Тоболе не подходит для купания

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной Тобола. Курган, мальчишки, лето, тобол, река тобол, нырять запрещено, плавание, прыжок в воду, купание в реке
Вода в курганской реке не прошла проверку Фото:

Курганские власти заявили, что вода в реке Тобол не соответствует нормам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации.

«Анализ воды, взятый в Тоболе, не соответствует нормам. Специалисты поясняют, что это природное явление, а не какие-либо загрязнения и сливы. В соответствии с полученным результатом проб воды купание на реке Тобол временно не рекомендуется», — указано в посте канала «Город Курган».

Сообщается, что из-за купания в такой воде у человека может быть отравление, тошнота, и другие нарушения здоровья. Как указано в посте, пробы воды берутся каждые десять дней. По информации из поста, 11 июля будут размещены на «Бабьих песках» и на бульваре Солнечном предупреждающие аншлаги. Также сообщается, что на «Голубых озерах» вода соответствует нормам. Купаться в ней разрешено.

Ранее URA.RU писало, что ни в одном водоеме Кургана нельзя было купаться. Это связано с тем, что не было официально открытых пляжей. Курганские власти ждали пробы воды.

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Курганские власти заявили, что вода в реке Тобол не соответствует нормам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации. «Анализ воды, взятый в Тоболе, не соответствует нормам. Специалисты поясняют, что это природное явление, а не какие-либо загрязнения и сливы. В соответствии с полученным результатом проб воды купание на реке Тобол временно не рекомендуется», — указано в посте канала «Город Курган». Сообщается, что из-за купания в такой воде у человека может быть отравление, тошнота, и другие нарушения здоровья. Как указано в посте, пробы воды берутся каждые десять дней. По информации из поста, 11 июля будут размещены на «Бабьих песках» и на бульваре Солнечном предупреждающие аншлаги. Также сообщается, что на «Голубых озерах» вода соответствует нормам. Купаться в ней разрешено. Ранее URA.RU писало, что ни в одном водоеме Кургана нельзя было купаться. Это связано с тем, что не было официально открытых пляжей. Курганские власти ждали пробы воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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