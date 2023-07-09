Власти Кургана заявили, что вода в Тоболе не подходит для купания

Вода в курганской реке не прошла проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти заявили, что вода в реке Тобол не соответствует нормам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской администрации.

«Анализ воды, взятый в Тоболе, не соответствует нормам. Специалисты поясняют, что это природное явление, а не какие-либо загрязнения и сливы. В соответствии с полученным результатом проб воды купание на реке Тобол временно не рекомендуется», — указано в посте канала «Город Курган».

Сообщается, что из-за купания в такой воде у человека может быть отравление, тошнота, и другие нарушения здоровья. Как указано в посте, пробы воды берутся каждые десять дней. По информации из поста, 11 июля будут размещены на «Бабьих песках» и на бульваре Солнечном предупреждающие аншлаги. Также сообщается, что на «Голубых озерах» вода соответствует нормам. Купаться в ней разрешено.

Ранее URA.RU писало, что ни в одном водоеме Кургана нельзя было купаться. Это связано с тем, что не было официально открытых пляжей. Курганские власти ждали пробы воды.