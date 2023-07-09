09 июля 2023

Прокурор Тюменской области проконтролирует проверку видео с угрозами ребенку в прямом эфире

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в Тюменской областной прокуратуре. Тюмень, московских владислав
Прокурор Тюменской области Владислав Московских лично изучит результат проверки скандального стрима Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских лично проконтролирует ход проверки видео, на котором тюменская стримерша кричит на ребенка, угрожает ему расправой и выгоняет из дома. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты проверки. После установления личности запечатленной на видео женщины, в зависимости от ее статуса будет дана оценка ее действиям, а также действиям должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в отдел по делам несовершеннолетних тюменского УМВД попало видео, на котором стримерша с ником «Жади» в прямом эфире угрожает убить своего ребенка и выгоняет его из дома за то, что тот отказался принести ей скотч. Запись стрима сделали и передали полиции зрители.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских лично проконтролирует ход проверки видео, на котором тюменская стримерша кричит на ребенка, угрожает ему расправой и выгоняет из дома. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты проверки. После установления личности запечатленной на видео женщины, в зависимости от ее статуса будет дана оценка ее действиям, а также действиям должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о том, что в отдел по делам несовершеннолетних тюменского УМВД попало видео, на котором стримерша с ником «Жади» в прямом эфире угрожает убить своего ребенка и выгоняет его из дома за то, что тот отказался принести ей скотч. Запись стрима сделали и передали полиции зрители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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