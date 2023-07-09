Прокурор Тюменской области проконтролирует проверку видео с угрозами ребенку в прямом эфире

10 июля 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Прокурор Тюменской области Владислав Московских лично изучит результат проверки скандального стрима Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских лично проконтролирует ход проверки видео, на котором тюменская стримерша кричит на ребенка, угрожает ему расправой и выгоняет из дома. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты проверки. После установления личности запечатленной на видео женщины, в зависимости от ее статуса будет дана оценка ее действиям, а также действиям должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о том, что в отдел по делам несовершеннолетних тюменского УМВД попало видео, на котором стримерша с ником «Жади» в прямом эфире угрожает убить своего ребенка и выгоняет его из дома за то, что тот отказался принести ей скотч. Запись стрима сделали и передали полиции зрители.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских лично проконтролирует ход проверки видео, на котором тюменская стримерша кричит на ребенка, угрожает ему расправой и выгоняет из дома. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты проверки. После установления личности запечатленной на видео женщины, в зависимости от ее статуса будет дана оценка ее действиям, а также действиям должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о том, что в отдел по делам несовершеннолетних тюменского УМВД попало видео, на котором стримерша с ником «Жади» в прямом эфире угрожает убить своего ребенка и выгоняет его из дома за то, что тот отказался принести ей скотч. Запись стрима сделали и передали полиции зрители.