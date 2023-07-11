Метеоролог Шувалов раскрыл, когда жара в регионах России сменится на ураганы

Метеоролог Шувалов предупредил об ураганах в регионах России после 12 июля

11 июля 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Порывы ветра 12 и 13 июля достигнут 25 м/с, считает Александр Шувалов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сильные перепады температур с высоких значений на более низкие приведут к сильным ураганам в некоторых регионах России. Порывы ветра могут достигать 12 и 13 июля 20-25 метров в секунду в республике Башкортостан, в Оренбурге, Магнитогорске, Челябинске, Екатеринбурге, рассказал в беседе с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Учитывая те перепады температур, которые есть сегодня на синоптической карте, нельзя при похолодании исключать возникновения сильных ветров. При развитии грозовых кластеров порывы могут достигать 20-22 м/с, а местами до 25 м/с. Причем, если атмосферный фронт будет проходить ночью или с утра, то сила ветра будет слабее. Если во второй половине дня, когда воздух успеет прогреться до +34, +36 градусов, то может достичь своей максимальной величины. Пока видно, что жара сменится в среду 12 июля в первой половине дня на более приятные погодные условия, пройдя через грозы, ливни и шквалистое усиление ветра. Это Уфа, Стерлитамак, Оренбург. Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург — к ним фронт подойдет во второй половине дня и здесь можно ожидать усиления ветра до 20 м/с, а местами, при особо сильном развитии грозовой облачности, до 25 м/с», — объяснил Александр Шувалов. Метеоролог подчеркнул, что порывы ветра до 19 метров в секунду ожидаются в четверг 13 июля в Кургане и Тюмени. «В Кургане, Тюмени волна жары схлынет только в четверг, в первой половине дня. Ко всему прочему, атмосферный фронт теряет значительное количество запасенной влаги, поэтому здесь уже порывы ветра могут быть только до 18-19 м/с. До этого в Кургане, Тюмени, в Тобольске +35, +38 градусов», — отметил Шувалов. По словам собеседника агентства, далее вал жары пойдет на восток России. «Вал жары идет на восток. Омск, вплоть до четверга, +35, +37 градусов. Грозы только в пятницу. В Новосибирске и того позже, но там и не такие высокие температуры. Жара схлынет только в субботу. В Барнауле потеплеет до +33, +35 градусов, но только до субботы», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сильные перепады температур с высоких значений на более низкие приведут к сильным ураганам в некоторых регионах России. Порывы ветра могут достигать 12 и 13 июля 20-25 метров в секунду в республике Башкортостан, в Оренбурге, Магнитогорске, Челябинске, Екатеринбурге, рассказал в беседе с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Учитывая те перепады температур, которые есть сегодня на синоптической карте, нельзя при похолодании исключать возникновения сильных ветров. При развитии грозовых кластеров порывы могут достигать 20-22 м/с, а местами до 25 м/с. Причем, если атмосферный фронт будет проходить ночью или с утра, то сила ветра будет слабее. Если во второй половине дня, когда воздух успеет прогреться до +34, +36 градусов, то может достичь своей максимальной величины. Пока видно, что жара сменится в среду 12 июля в первой половине дня на более приятные погодные условия, пройдя через грозы, ливни и шквалистое усиление ветра. Это Уфа, Стерлитамак, Оренбург. Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург — к ним фронт подойдет во второй половине дня и здесь можно ожидать усиления ветра до 20 м/с, а местами, при особо сильном развитии грозовой облачности, до 25 м/с», — объяснил Александр Шувалов. Метеоролог подчеркнул, что порывы ветра до 19 метров в секунду ожидаются в четверг 13 июля в Кургане и Тюмени. «В Кургане, Тюмени волна жары схлынет только в четверг, в первой половине дня. Ко всему прочему, атмосферный фронт теряет значительное количество запасенной влаги, поэтому здесь уже порывы ветра могут быть только до 18-19 м/с. До этого в Кургане, Тюмени, в Тобольске +35, +38 градусов», — отметил Шувалов. По словам собеседника агентства, далее вал жары пойдет на восток России. «Вал жары идет на восток. Омск, вплоть до четверга, +35, +37 градусов. Грозы только в пятницу. В Новосибирске и того позже, но там и не такие высокие температуры. Жара схлынет только в субботу. В Барнауле потеплеет до +33, +35 градусов, но только до субботы», — добавил он.