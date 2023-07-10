Депутат Госдумы Затулин: Запад будет кормить Украину обещаниями на саммите НАТО

11 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина не получит членства в альянсе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library На саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля, Запад не сделает Украину членом альянса, однако продолжит мотивировать Киев очередными организационными решениями. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы Константин Затулин. «Исходя из соображений здравого смысла, который должен быть не только у нас, но и у стран НАТО, Украина не получит никакого членства в альянс после саммита. Но какие-то очередные заверения, что она обязательно будет членом НАТО, будут сделаны. А может быть и какие-то организационные решения. Есть куча изобретений, которые были в прежние времена для того, чтобы мотивировать государства лезть из кожи вон и надеяться на членство в НАТО», — сказал Константин Затулин. Парламентарий уверен, что в Вильнюсе будут рассматривать вопросы дальнейшего вооружения Украины. «Будут какие-то демонстративные заявления и шаги по дальнейшему вооружению Украины. Чаще всего говорится о поставках F-16, раз уже заговорили о кассетных боеприпасах от США, то есть очередное повышение порога. Все это не случайно. Не случайно и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заговорил о членстве Украины в НАТО. Это тоже определенный симптом, что хотят продемонстрировать Москве, что они на все готовы ради достижения своей задачи, а именно умиротворение России и принуждение к определенным решениям», — отметил он. При этом, подчеркнул Затулин, на саммите не будут в открытую обсуждать ход контрнаступления Вооруженных сил Украины. «Если контрнаступление и будет обсуждаться, то за очень закрытыми дверями, чтобы какие-то критические вещи не попали и не просочились. Запад играет в игру, что нужно помочь Украине всем, чем можно, а как это использовать, что они предоставляют, это дело Киева. Они эту версию будут продолжать публично исполнять. На самом деле, они участвуют, планируют, оценивают, но наверно у них есть претензии к Украине. А у Украины есть претензии к западным союзникам, что не вовремя предоставляют оружие», — заключил политик. Ранее экс-командующий армией Соединенных Штатов генерал Бэн Ходжес заявил, что Киев не получит на саммите НАТО в Вильнюсе гарантий безопасности. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Киеву следует ждать хороших новостей из Литвы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля, Запад не сделает Украину членом альянса, однако продолжит мотивировать Киев очередными организационными решениями. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы Константин Затулин. «Исходя из соображений здравого смысла, который должен быть не только у нас, но и у стран НАТО, Украина не получит никакого членства в альянс после саммита. Но какие-то очередные заверения, что она обязательно будет членом НАТО, будут сделаны. А может быть и какие-то организационные решения. Есть куча изобретений, которые были в прежние времена для того, чтобы мотивировать государства лезть из кожи вон и надеяться на членство в НАТО», — сказал Константин Затулин. Парламентарий уверен, что в Вильнюсе будут рассматривать вопросы дальнейшего вооружения Украины. «Будут какие-то демонстративные заявления и шаги по дальнейшему вооружению Украины. Чаще всего говорится о поставках F-16, раз уже заговорили о кассетных боеприпасах от США, то есть очередное повышение порога. Все это не случайно. Не случайно и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заговорил о членстве Украины в НАТО. Это тоже определенный симптом, что хотят продемонстрировать Москве, что они на все готовы ради достижения своей задачи, а именно умиротворение России и принуждение к определенным решениям», — отметил он. При этом, подчеркнул Затулин, на саммите не будут в открытую обсуждать ход контрнаступления Вооруженных сил Украины. «Если контрнаступление и будет обсуждаться, то за очень закрытыми дверями, чтобы какие-то критические вещи не попали и не просочились. Запад играет в игру, что нужно помочь Украине всем, чем можно, а как это использовать, что они предоставляют, это дело Киева. Они эту версию будут продолжать публично исполнять. На самом деле, они участвуют, планируют, оценивают, но наверно у них есть претензии к Украине. А у Украины есть претензии к западным союзникам, что не вовремя предоставляют оружие», — заключил политик. Ранее экс-командующий армией Соединенных Штатов генерал Бэн Ходжес заявил, что Киев не получит на саммите НАТО в Вильнюсе гарантий безопасности. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Киеву следует ждать хороших новостей из Литвы.