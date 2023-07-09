Андрей Гаранин и Ульяна Каленюк должны будут решить противоречия между ТЭК, КМНС и властью ЯНАО

Назначение новых руководителей связано с освоением разведанных месторождений в ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Назначение на руководящие посты в правительстве ЯНАО Андрея Гаранина и Ульяны Каленюк связано с решением перспективной задачи по введению в разработку разведанных месторождений углеводородов в регионе. Как рассказали источники URA.RU в политблоке, речь идет о разрешении противоречий, которые могут возникнуть между властями, ТЭК и КМНС.

«Вопрос о разработке разведанных месторождений, прежде всего углеводородов, остается крайне важным для ЯНАО. Однако уже сейчас приходится разрешать проблемы между ТЭК, КМНС, экологами и властями. Необходимо, чтобы оперативно находились пути взаимодействия, разрешались конфликты. Именно здесь должны будут применены опыт зама губернатора Гаранина в работе с ТЭК и принадлежность к коренному населению директора депКМНС Каленюк», — рассказали собеседники агентства.

Представители правительства ЯНАО, комментируя сообщения источников, отметили: межведомственный диалог на Ямале идет в конструктивном ключе. «Новые фигуры могут внести в него современные интересные смыслы», — пояснили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что Андрей Гаранин занял пост заместителя губернатора ЯНАО и одновременно возглавил департамент природных ресурсов и экологии. Ульяна Каленюк заняла должность директора окружного департамента по делам КМНС после выхода на пенсию Ирины Сотруевой.