Спасатели озвучили ситуацию с пожарами в ЯНАО

В ЯНАО отсутствуют природные пожары
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на вечер 10 июля действующие природные пожары отсутствуют. Об этом сообщает ГУ МЧС по ЯНАО в соцсети.
«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действующих природных пожаров нет», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале. В случае возникновения лесного пожара необходимо обращаться в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства или на прямую линию лесной охраны.
Ранее 6 июля в Ямало-Ненецком автономном округе действовало 16 природных пожаров. Площадь возгораний составляла 505 гектаров.
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