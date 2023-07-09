Спасатели озвучили ситуацию с пожарами в ЯНАО

В ЯНАО на вечер 10 июля отсутствуют природные пожары

В ЯНАО отсутствуют природные пожары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на вечер 10 июля действующие природные пожары отсутствуют. Об этом сообщает ГУ МЧС по ЯНАО в соцсети.

«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действующих природных пожаров нет», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале. В случае возникновения лесного пожара необходимо обращаться в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства или на прямую линию лесной охраны.

Ранее 6 июля в Ямало-Ненецком автономном округе действовало 16 природных пожаров. Площадь возгораний составляла 505 гектаров.