09 июля 2023

Спасатели озвучили ситуацию с пожарами в ЯНАО

В ЯНАО на вечер 10 июля отсутствуют природные пожары
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, первоуральский городской округ, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, дым в лесу, пожар у озера глухое
В ЯНАО отсутствуют природные пожары Фото:
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В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на вечер 10 июля действующие природные пожары отсутствуют. Об этом сообщает ГУ МЧС по ЯНАО в соцсети.

«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действующих природных пожаров нет», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале. В случае возникновения лесного пожара необходимо обращаться в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства или на прямую линию лесной охраны.

Ранее 6 июля в Ямало-Ненецком автономном округе действовало 16 природных пожаров. Площадь возгораний составляла 505 гектаров.

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В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на вечер 10 июля действующие природные пожары отсутствуют. Об этом сообщает ГУ МЧС по ЯНАО в соцсети. «На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действующих природных пожаров нет», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале. В случае возникновения лесного пожара необходимо обращаться в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства или на прямую линию лесной охраны. Ранее 6 июля в Ямало-Ненецком автономном округе действовало 16 природных пожаров. Площадь возгораний составляла 505 гектаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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