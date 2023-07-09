В городе ЯНАО отменят остановки общественного транспорта

В Ноябрьске из-за ремонта дороги отменят остановки автобуса на маршруте №1

Изменения связаны с ремонтными работами на железнодорожном переезде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) отменяются остановки общественного транспорта маршрута №1 по улице Магистральной от улицы Гагарина по центральному проезду №3 до остановки «Панель VII» в связи с ремонтными работами. По информации администрации города в соцсети ограничение будет действовать с 18.00 11 июля до 6.00 12 июля.

«В связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде 216 км ПК 3 перегона Ноябрьск 2 — Нюртей будет ограничено движение транспорта с 18:00 часов 11 июля и до 06:00 12 июля, изменится маршрут автобуса №1. От ул. Гагарина пассажирский транспорт будет двигаться по ул. Магистральной на промышленную зону по путепроводу, по центральному проезду № 3 без остановок для высадки пассажиров до остановочного пункта „Панель VII“», — сообщается в telegram-канале властей Ноябрьска.

Уточняется, что после остановки транспорта «Панель VII» движение продолжится по утвержденной схеме со всеми остановками для посадки и высадки пассажиров. Во время введенных ограничений возможны отклонения в расписании движения автобусов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО планируют четыре раза полностью перекрывать движение автомобилей по главной трассе округа на участке «Надым — Салехард». Такая мера связана с ремонтом обводов газопровода.