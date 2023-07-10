10 июля 2023

Политолог Вилья: Украина одним шагом способна показать бесполезность всего НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, армия, техника, украина, военная, флаг, ВСУ, stock
В НАТО нет единства о возможном членстве Украины Фото:

Если Украина получит членство в НАТО, то альянс продемонстрирует свою бесполезность на международной арене. Такое мнение высказал профессор политологии испанского Университета Кастилии-Ла-Манчи Карлос Гонсалес-Вилья.

«Если бы Украина вступила в НАТО, это бы означало, что НАТО ни на что не годится, потому что НАТО не собирается вступать в широкомасштабную войну против России», — сказал Гонсалес-Вилья в беседе с ТАСС. Он считает, что в альянсе нет единства о возможном членстве Украины.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил вступление Украины в альянс по частям, передает телеканал 360. Действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг сообщил, что все участники альянса договорились о единой позиции по вступлению Украины, которая устроит всех. По его словам, предложение озвучат на предстоящем саммите в Вильнюсе. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что в Киеве поменяют стратегию и расставят новые приоритеты, если страна не получит членство в НАТО.

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Если Украина получит членство в НАТО, то альянс продемонстрирует свою бесполезность на международной арене. Такое мнение высказал профессор политологии испанского Университета Кастилии-Ла-Манчи Карлос Гонсалес-Вилья. «Если бы Украина вступила в НАТО, это бы означало, что НАТО ни на что не годится, потому что НАТО не собирается вступать в широкомасштабную войну против России», — сказал Гонсалес-Вилья в беседе с ТАСС. Он считает, что в альянсе нет единства о возможном членстве Украины. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил вступление Украины в альянс по частям, передает телеканал 360. Действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг сообщил, что все участники альянса договорились о единой позиции по вступлению Украины, которая устроит всех. По его словам, предложение озвучат на предстоящем саммите в Вильнюсе. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что в Киеве поменяют стратегию и расставят новые приоритеты, если страна не получит членство в НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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