Политолог Вилья: Украина одним шагом способна показать бесполезность всего НАТО

11 июля 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

В НАТО нет единства о возможном членстве Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Если Украина получит членство в НАТО, то альянс продемонстрирует свою бесполезность на международной арене. Такое мнение высказал профессор политологии испанского Университета Кастилии-Ла-Манчи Карлос Гонсалес-Вилья. «Если бы Украина вступила в НАТО, это бы означало, что НАТО ни на что не годится, потому что НАТО не собирается вступать в широкомасштабную войну против России», — сказал Гонсалес-Вилья в беседе с ТАСС. Он считает, что в альянсе нет единства о возможном членстве Украины. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил вступление Украины в альянс по частям, передает телеканал 360. Действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг сообщил, что все участники альянса договорились о единой позиции по вступлению Украины, которая устроит всех. По его словам, предложение озвучат на предстоящем саммите в Вильнюсе. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что в Киеве поменяют стратегию и расставят новые приоритеты, если страна не получит членство в НАТО.

Если Украина получит членство в НАТО, то альянс продемонстрирует свою бесполезность на международной арене. Такое мнение высказал профессор политологии испанского Университета Кастилии-Ла-Манчи Карлос Гонсалес-Вилья. «Если бы Украина вступила в НАТО, это бы означало, что НАТО ни на что не годится, потому что НАТО не собирается вступать в широкомасштабную войну против России», — сказал Гонсалес-Вилья в беседе с ТАСС. Он считает, что в альянсе нет единства о возможном членстве Украины. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил вступление Украины в альянс по частям, передает телеканал 360. Действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг сообщил, что все участники альянса договорились о единой позиции по вступлению Украины, которая устроит всех. По его словам, предложение озвучат на предстоящем саммите в Вильнюсе. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что в Киеве поменяют стратегию и расставят новые приоритеты, если страна не получит членство в НАТО.