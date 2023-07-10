В Турции рассказали, когда заявку Швеции на членство в НАТО одобрят

CNNTurk: заявку Швеции на членство в НАТО одобрят уже осенью

11 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Турция может одобрить вступление в Швеции в НАТО осенью Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Заявка о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, вероятно, будет одобрена турецкими властями уже осенью. Такое мнение выразили на турецком телевидении. «Заявка о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии», — передает турецкий телеканал CNNTurk . По его словам, на этой неделе заксобрание республики уходит на каникулы, поэтому вопрос об одобрении заявки Швеции перенесут на осень. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал срочно передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент. Тем не менее, он подчеркивал, что, несмотря на наличие «правильных» шагов со стороны Швеции, у нее немного шансов попасть в Североатлантический альянс.

Заявка о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, вероятно, будет одобрена турецкими властями уже осенью. Такое мнение выразили на турецком телевидении. «Заявка о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии», — передает турецкий телеканал CNNTurk. По его словам, на этой неделе заксобрание республики уходит на каникулы, поэтому вопрос об одобрении заявки Швеции перенесут на осень. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал срочно передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент. Тем не менее, он подчеркивал, что, несмотря на наличие «правильных» шагов со стороны Швеции, у нее немного шансов попасть в Североатлантический альянс.