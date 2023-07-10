Захарова разоблачила манипуляции НАТО, подготовленные для Украины

На предстоящем саммите НАТО Запад продолжит манипулировать Украиной, обещая новые поставки вооружений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Никакой интриги здесь нет, очевидно, что будет, как всегда: в худших традициях западных манипуляций. <…> Будет разыгран спектакль, их похлопают по плечу, скажут: „Давайте, у вас особая миссия! Вы должны! Мы вам поставим вооружений! Вперед за победу демократии и свободы!“», — сообщила Захарова в эфире Первого канала.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля Запад не сделает Украину членом альянса, однако продолжит мотивировать Киев очередными организационными решениями. Парламентарий уверен, что в Вильнюсе будут рассматривать вопросы дальнейшего вооружения Украины, в частности поставки истребителей F-16.
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