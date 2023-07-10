На челябинском озере продают базу отдыха

Озеро Узункуль славится рыбаркой и рекреационным отдыхом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На озере Узункуль в Сосновском районе Челябинской области выставлена на продажу база отдыха «Ивушки» за 5,7 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.

«На территории базы оборудованы летние 1-2-местные домики, также имеется хороший бревенчатый дом для охраны с отоплением. На базе проведено электричество, земля находится в собственности», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что дома выстроены из дерева на металлическом каркасе, они не оформлены. Площадь земельного участка составляет 24,3 тысячи квадратных метров с выходом на берег озера. Пляж песчаный, вода чистая, место является популярным для рыбалки и тихого отдыха. Объект расположен в 35 км от Челябинска рядом с коттеджным поселком «Журавли».

Ранее стало известно, что на берегу Южноуральского водохранилища, окруженного Кичигинским сосновым бором, за 24 млн рублей продают базу отдыха «Звездный берег». Автор объявления заявляет, что бизнес окупится за четыре года.