10 июля 2023

Общественная палата хочет отправлять бездомных на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов на Дону. Пермь, бомж, малоимущий, нищий, бич
В России предложили идентифицировать бездомных с помощью полиции Фото:

Совет по попечительству в социальной сфере при правительстве и Общественная палата (ОП) предлагает определять бездомных людей с помощью правоохранительных органов и отправлять их на работу. Письмо об этом в Минтруд и Минздрав России подписали члены правительственного Совета.

Согласно документу, бездомных могут выявлять не только органы полиции и социальные организации, но и физические и юридические лица. Сообщать об обнаружении бездомного предполагается по телефону 112, передают «Ведомости», ссылаясь на проект.

Как сообщает издание, через 20 минут после звонка на место отправится скорая помощь, а также сотрудники полиции. Согласно документу, за бездомным остается право отказаться от помощи, говорится в материале.

В 2022 году президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по улучшению условий жизни бездомных, напоминает телеканал 360. До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова указала Минстрою и Минфину проработать вопрос постановки бездомных в очередь на социальный найм жилья. По ее словам, в РФ необходимо создать реестр граждан без определенного места жительства.

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Совет по попечительству в социальной сфере при правительстве и Общественная палата (ОП) предлагает определять бездомных людей с помощью правоохранительных органов и отправлять их на работу. Письмо об этом в Минтруд и Минздрав России подписали члены правительственного Совета. Согласно документу, бездомных могут выявлять не только органы полиции и социальные организации, но и физические и юридические лица. Сообщать об обнаружении бездомного предполагается по телефону 112, передают «Ведомости», ссылаясь на проект. Как сообщает издание, через 20 минут после звонка на место отправится скорая помощь, а также сотрудники полиции. Согласно документу, за бездомным остается право отказаться от помощи, говорится в материале. В 2022 году президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по улучшению условий жизни бездомных, напоминает телеканал 360. До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова указала Минстрою и Минфину проработать вопрос постановки бездомных в очередь на социальный найм жилья. По ее словам, в РФ необходимо создать реестр граждан без определенного места жительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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