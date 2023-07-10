Общественная палата хочет отправлять бездомных на работу

Совет по попечительству в социальной сфере при правительстве и Общественная палата (ОП) предлагает определять бездомных людей с помощью правоохранительных органов и отправлять их на работу. Письмо об этом в Минтруд и Минздрав России подписали члены правительственного Совета.
Согласно документу, бездомных могут выявлять не только органы полиции и социальные организации, но и физические и юридические лица. Сообщать об обнаружении бездомного предполагается по телефону 112, передают «Ведомости», ссылаясь на проект.
Как сообщает издание, через 20 минут после звонка на место отправится скорая помощь, а также сотрудники полиции. Согласно документу, за бездомным остается право отказаться от помощи, говорится в материале.
В 2022 году президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по улучшению условий жизни бездомных, напоминает телеканал 360. До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова указала Минстрою и Минфину проработать вопрос постановки бездомных в очередь на социальный найм жилья. По ее словам, в РФ необходимо создать реестр граждан без определенного места жительства.
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