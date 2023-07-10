10 июля 2023

Курганский бизнесмен избавляется от прибыльного КФХ с техникой

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерские хозяйства. г. Шадринск, зерно, сельское хозяйство
Предприниматель выставил фермерское хозяйство на продажу Фото:

В Частоозерском районе (Курганская область) продается действующее крестьянское (фермерское) хозяйство с техникой, землей и прочими активами. По словам владельца, бизнес является прибыльным.

«Продается действующее и прибыльное КФХ в Частоозерском районе с техникой, землей и другими активами. Приблизительная стоимость: 11 миллионов рублей. Причина продажи: уход на заслуженный отдых», — указано в описании к объявлению в разделе «Готовый бизнес» на портале «Авито».

Ранее в Кетовском районе продавали ферму с овцами и техникой. Предприниматель оценил общую стоимость имущества в 2,8 миллиона рублей. Также сообщалось, что курганский бизнесмен продает ферму с животными за 1,7 миллиона рублей в Юргамышском районе. В наличии у него имелись породистые овцы и ягнята, чистокровные бараны-производители, а также крупный рогатый скот и свиньи.

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В Частоозерском районе (Курганская область) продается действующее крестьянское (фермерское) хозяйство с техникой, землей и прочими активами. По словам владельца, бизнес является прибыльным. «Продается действующее и прибыльное КФХ в Частоозерском районе с техникой, землей и другими активами. Приблизительная стоимость: 11 миллионов рублей. Причина продажи: уход на заслуженный отдых», — указано в описании к объявлению в разделе «Готовый бизнес» на портале «Авито». Ранее в Кетовском районе продавали ферму с овцами и техникой. Предприниматель оценил общую стоимость имущества в 2,8 миллиона рублей. Также сообщалось, что курганский бизнесмен продает ферму с животными за 1,7 миллиона рублей в Юргамышском районе. В наличии у него имелись породистые овцы и ягнята, чистокровные бараны-производители, а также крупный рогатый скот и свиньи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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