Курганский бизнесмен избавляется от прибыльного КФХ с техникой

Предприниматель выставил фермерское хозяйство на продажу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Частоозерском районе (Курганская область) продается действующее крестьянское (фермерское) хозяйство с техникой, землей и прочими активами. По словам владельца, бизнес является прибыльным.

«Продается действующее и прибыльное КФХ в Частоозерском районе с техникой, землей и другими активами. Приблизительная стоимость: 11 миллионов рублей. Причина продажи: уход на заслуженный отдых», — указано в описании к объявлению в разделе «Готовый бизнес» на портале «Авито».

Ранее в Кетовском районе продавали ферму с овцами и техникой. Предприниматель оценил общую стоимость имущества в 2,8 миллиона рублей. Также сообщалось, что курганский бизнесмен продает ферму с животными за 1,7 миллиона рублей в Юргамышском районе. В наличии у него имелись породистые овцы и ягнята, чистокровные бараны-производители, а также крупный рогатый скот и свиньи.