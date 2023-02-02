Курганский овцевод ищет желающих переехать в сельскую местность. Фото

В Курганской области продается ферма с овцами

03 февраля 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

Курганский предприниматель продает ферму вместе с животными Фото: Александр Мамаев © URA.RU Курганский бизнесмен продает свою ферму вместе с животными. На территории общей площадью 600 квадратных метров имеются все необходимые коммуникации, родильные отделения для 20 животных, летние огороженные пастбища и жилое помещение для одной семьи, указано на сайте Avito. «Ферма находится в Юргомышском районе, в 50 км от города. Возможно сотрудничество, а также долевое видение бизнеса. В наличии: романовские овцы 30 штук, 40 ягнят, чистокровные бараны-производители (породы гиссар и эдельбай), 14 голов крупного рогатого, 6 голов свиней (породы венгерская мангалица)», — написано в сообщении. Общая стоимость 1,7 млн рублей. Владелец рассматривает также возможность продажи предприятия без животных. При этом он подчеркивает, что с таким проектом можно участвовать в правительственной программе грантовой поддержки для начинающих фермеров. О том, что в курганском селе продавали животноводческую ферму, построенную в 2019 году, с коровами, URA.RU писало ранее. Тогда владелец объяснил отказ от ведения бизнеса проблемами со здоровьем. Корреспонденты агентства сообщали также, что курганский предприниматель продавал животноводческую ферму c 300 головами овец. В качестве причины продажи было названо повышение стоимости кормов. По словам продавца, главная цель сделки — найти партнера для бизнеса Фото: сайт Avito

Курганский бизнесмен продает свою ферму вместе с животными. На территории общей площадью 600 квадратных метров имеются все необходимые коммуникации, родильные отделения для 20 животных, летние огороженные пастбища и жилое помещение для одной семьи, указано на сайте Avito. «Ферма находится в Юргомышском районе, в 50 км от города. Возможно сотрудничество, а также долевое видение бизнеса. В наличии: романовские овцы 30 штук, 40 ягнят, чистокровные бараны-производители (породы гиссар и эдельбай), 14 голов крупного рогатого, 6 голов свиней (породы венгерская мангалица)», — написано в сообщении. Общая стоимость 1,7 млн рублей. Владелец рассматривает также возможность продажи предприятия без животных. При этом он подчеркивает, что с таким проектом можно участвовать в правительственной программе грантовой поддержки для начинающих фермеров. О том, что в курганском селе продавали животноводческую ферму, построенную в 2019 году, с коровами, URA.RU писало ранее. Тогда владелец объяснил отказ от ведения бизнеса проблемами со здоровьем. Корреспонденты агентства сообщали также, что курганский предприниматель продавал животноводческую ферму c 300 головами овец. В качестве причины продажи было названо повышение стоимости кормов.