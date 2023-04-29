Под Курганом продается ферма с овцами и техникой за 2,8 млн рублей. Фото

30 апреля 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Владелец оценил бизнес в почти три миллиона рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Падеринском сельсовете Кетовского района (Курганская область) продается ферма с овцами и техникой. Владелец оценил общую стоимость имущества в 2,8 миллиона рублей, указано на сайте бесплатных объявлений. «Продается готовый бизнес, который развивался на протяжении трех лет. Удаленность от города: всего 10 километров. Животные: катумские овцы (мясо приравнивается к мраморной телятине), 15 баранов, 15 овец, около 10 ягнят. Техника: трактор ЮМЗ-6КЛ, тюковщик „Киргизстан“, косилка, грабли. Цена: 2 800 000 рублей», — написано на портале Avito. Владелец подчеркивает, что на данный момент вся основная работа на производстве уже выполнена, необходимо только развивать стадо и находить покупателей. Предприниматель готов к торгу. Ранее сообщалось, что курганский бизнесмен продавал ферму с животными за 1,7 миллиона рублей в Юргамышском районе. В наличии у предпринимателя имелись романовские овцы, ягнята, чистокровные бараны-производители породы гиссар и эдельбай, крупный рогатый скот и свиньи. А за ферму в Куртамышском округе просили 10 миллионов рублей. Владелец сообщал, что в хозяйстве разводит коров аулиекольской породы, которая выведена в Казахстане. Под Курганом продается овцеводческая ферма Фото: сайт Avito Сельхозпредприятие продается вместе с техникой Фото: сайт Avito

В Падеринском сельсовете Кетовского района (Курганская область) продается ферма с овцами и техникой. Владелец оценил общую стоимость имущества в 2,8 миллиона рублей, указано на сайте бесплатных объявлений. «Продается готовый бизнес, который развивался на протяжении трех лет. Удаленность от города: всего 10 километров. Животные: катумские овцы (мясо приравнивается к мраморной телятине), 15 баранов, 15 овец, около 10 ягнят. Техника: трактор ЮМЗ-6КЛ, тюковщик „Киргизстан“, косилка, грабли. Цена: 2 800 000 рублей», — написано на портале Avito. Владелец подчеркивает, что на данный момент вся основная работа на производстве уже выполнена, необходимо только развивать стадо и находить покупателей. Предприниматель готов к торгу. Ранее сообщалось, что курганский бизнесмен продавал ферму с животными за 1,7 миллиона рублей в Юргамышском районе. В наличии у предпринимателя имелись романовские овцы, ягнята, чистокровные бараны-производители породы гиссар и эдельбай, крупный рогатый скот и свиньи. А за ферму в Куртамышском округе просили 10 миллионов рублей. Владелец сообщал, что в хозяйстве разводит коров аулиекольской породы, которая выведена в Казахстане.