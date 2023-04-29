В Падеринском сельсовете Кетовского района (Курганская область) продается ферма с овцами и техникой. Владелец оценил общую стоимость имущества в 2,8 миллиона рублей, указано на сайте бесплатных объявлений.
«Продается готовый бизнес, который развивался на протяжении трех лет. Удаленность от города: всего 10 километров. Животные: катумские овцы (мясо приравнивается к мраморной телятине), 15 баранов, 15 овец, около 10 ягнят. Техника: трактор ЮМЗ-6КЛ, тюковщик „Киргизстан“, косилка, грабли. Цена: 2 800 000 рублей», — написано на портале Avito.
Владелец подчеркивает, что на данный момент вся основная работа на производстве уже выполнена, необходимо только развивать стадо и находить покупателей. Предприниматель готов к торгу.
Ранее сообщалось, что курганский бизнесмен продавал ферму с животными за 1,7 миллиона рублей в Юргамышском районе. В наличии у предпринимателя имелись романовские овцы, ягнята, чистокровные бараны-производители породы гиссар и эдельбай, крупный рогатый скот и свиньи. А за ферму в Куртамышском округе просили 10 миллионов рублей. Владелец сообщал, что в хозяйстве разводит коров аулиекольской породы, которая выведена в Казахстане.
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