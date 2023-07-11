Глава делегации РФ в Вене рассказал, чего стоит ждать от саммита НАТО

Глава делегации РФ в Вене Гаврилов заявил, что саммит НАТО имеет символическое значение

11 июля 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

Константин Гаврилов отметил, что на саммите НАТО будет продолжаться «гибридная война» против РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library От саммита НАТО в Вильнюсе не стоит ждать «чего-то из ряда вон». Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, главная задача саммита — поддержать президента Украины Владимира Зеленского. Однако саммит имеет важное символическое значение для альянса. «Не думаю, что по его итогам следует ожидать чего-то из ряда вон выходящего. Первоочередная цель США и их союзников — подтвердить на весь мир свои позиции в плане поддержки режима Владимира Зеленского по принципу „столько, сколько потребуется“», — заявил Гаврилов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что саммит НАТО имеет важное символическое значение для стран, входящих в альянс. Гаврилов подчеркнул, что будет продолжаться «гибридная война» против России. По его словам, западные страны отметят на саммите задачу добиться «стратегического поражения» РФ в зоне боевых действий. Саммит НАТО состоится 11—12 июля в Вильнюсе, передает «Ридус». На нем соберутся лидеры стран НАТО, включая президента США Джо Байдена. Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры стран альянса утвердят многолетний пакет поддержки Украины, передает RT.

От саммита НАТО в Вильнюсе не стоит ждать «чего-то из ряда вон». Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, главная задача саммита — поддержать президента Украины Владимира Зеленского. Однако саммит имеет важное символическое значение для альянса. «Не думаю, что по его итогам следует ожидать чего-то из ряда вон выходящего. Первоочередная цель США и их союзников — подтвердить на весь мир свои позиции в плане поддержки режима Владимира Зеленского по принципу „столько, сколько потребуется“», — заявил Гаврилов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что саммит НАТО имеет важное символическое значение для стран, входящих в альянс. Гаврилов подчеркнул, что будет продолжаться «гибридная война» против России. По его словам, западные страны отметят на саммите задачу добиться «стратегического поражения» РФ в зоне боевых действий. Саммит НАТО состоится 11—12 июля в Вильнюсе, передает «Ридус». На нем соберутся лидеры стран НАТО, включая президента США Джо Байдена. Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры стран альянса утвердят многолетний пакет поддержки Украины, передает RT.