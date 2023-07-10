10 июля 2023

Рюкзак пропавшей челябинской школьницы нашли у реки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, урок, учеба, дети, школа, школьный рюкзак
Поиски школьницы продолжаются Фото:

Рюкзак Ксении Устюговой, пропавшей два дня назад в Симе (Челябинская область), нашли на берегу реки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Рюкзак нашли на берегу реки Сим. Поиски девочки продолжаются», — рассказал источник.

В поисках школьницы принимают участие все сотрудники районной полиции, волонтеры. Руководит поисками начальник районного ведомства Евгений Баженов. Спустя сутки поисков было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Девочка потерялась вечером 9 июля. В день исчезновения на ней были надеты розовая футболка, черная юбка-шорты и кроссовки. Она имеет худощавое телосложение, рост 140 сантиметров и русые волосы, носит очки.

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Рюкзак Ксении Устюговой, пропавшей два дня назад в Симе (Челябинская область), нашли на берегу реки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Рюкзак нашли на берегу реки Сим. Поиски девочки продолжаются», — рассказал источник. В поисках школьницы принимают участие все сотрудники районной полиции, волонтеры. Руководит поисками начальник районного ведомства Евгений Баженов. Спустя сутки поисков было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Девочка потерялась вечером 9 июля. В день исчезновения на ней были надеты розовая футболка, черная юбка-шорты и кроссовки. Она имеет худощавое телосложение, рост 140 сантиметров и русые волосы, носит очки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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