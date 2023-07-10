Рюкзак пропавшей челябинской школьницы нашли у реки

11 июля 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Поиски школьницы продолжаются Фото: Илья Московец © URA.RU Рюкзак Ксении Устюговой, пропавшей два дня назад в Симе (Челябинская область), нашли на берегу реки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Рюкзак нашли на берегу реки Сим. Поиски девочки продолжаются», — рассказал источник. В поисках школьницы принимают участие все сотрудники районной полиции, волонтеры. Руководит поисками начальник районного ведомства Евгений Баженов. Спустя сутки поисков было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Девочка потерялась вечером 9 июля. В день исчезновения на ней были надеты розовая футболка, черная юбка-шорты и кроссовки. Она имеет худощавое телосложение, рост 140 сантиметров и русые волосы, носит очки.

Рюкзак Ксении Устюговой, пропавшей два дня назад в Симе (Челябинская область), нашли на берегу реки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Рюкзак нашли на берегу реки Сим. Поиски девочки продолжаются», — рассказал источник. В поисках школьницы принимают участие все сотрудники районной полиции, волонтеры. Руководит поисками начальник районного ведомства Евгений Баженов. Спустя сутки поисков было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Девочка потерялась вечером 9 июля. В день исчезновения на ней были надеты розовая футболка, черная юбка-шорты и кроссовки. Она имеет худощавое телосложение, рост 140 сантиметров и русые волосы, носит очки.