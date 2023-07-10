Рюкзак пропавшей челябинской школьницы нашли у реки

Рюкзак Ксении Устюговой, пропавшей два дня назад в Симе (Челябинская область), нашли на берегу реки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Рюкзак нашли на берегу реки Сим. Поиски девочки продолжаются», — рассказал источник.
В поисках школьницы принимают участие все сотрудники районной полиции, волонтеры. Руководит поисками начальник районного ведомства Евгений Баженов. Спустя сутки поисков было возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Девочка потерялась вечером 9 июля. В день исчезновения на ней были надеты розовая футболка, черная юбка-шорты и кроссовки. Она имеет худощавое телосложение, рост 140 сантиметров и русые волосы, носит очки.
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