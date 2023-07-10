10 июля 2023

В Кургане на федеральные деньги построят центр для семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный базар. Разное. Курган, многодетная семья, материнство, материнский капитал, дети, мама с детьми, многодетная мама
Для курганских семей построят центр помощи Фото:

В Кургане построят семейный многофункциональный центр за средства от Минтруда России и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«Инновационный социальный проект, разработанный специалистами управления совместно с областным ресурсным центром Курганского центра социальной помощи семье и детям и Центром социального обслуживания №10, вошел в число других проектов, получивших поддержку Минтруда России и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Пилотный проект по созданию семейных многофункциональных центров будет реализовываться в 32 регионах России в течение 2023—2024 годов», — указано на сайте правительства.

Сообщается, что в данный центр курганские семьи смогут обратиться по вопросам воспитания и обучения детей, организации реабилитации и социализации, а также приобретение или обмен жилья. В данном центре, по информации правительства, будет работать три отделения: первичная помощь, экстренная психологическая помощь и оказание социальных услуг.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане жертв домашнего насилия зовут в социальную гостиницу. В данной организации предоставляют временное убежище.

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В Кургане построят семейный многофункциональный центр за средства от Минтруда России и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства. «Инновационный социальный проект, разработанный специалистами управления совместно с областным ресурсным центром Курганского центра социальной помощи семье и детям и Центром социального обслуживания №10, вошел в число других проектов, получивших поддержку Минтруда России и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Пилотный проект по созданию семейных многофункциональных центров будет реализовываться в 32 регионах России в течение 2023—2024 годов», — указано на сайте правительства. Сообщается, что в данный центр курганские семьи смогут обратиться по вопросам воспитания и обучения детей, организации реабилитации и социализации, а также приобретение или обмен жилья. В данном центре, по информации правительства, будет работать три отделения: первичная помощь, экстренная психологическая помощь и оказание социальных услуг. Ранее URA.RU писало, что в Кургане жертв домашнего насилия зовут в социальную гостиницу. В данной организации предоставляют временное убежище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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