В Кургане на федеральные деньги построят центр для семей

В Кургане построят семейный многофункциональный центр за средства от Минтруда России и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.
«Инновационный социальный проект, разработанный специалистами управления совместно с областным ресурсным центром Курганского центра социальной помощи семье и детям и Центром социального обслуживания №10, вошел в число других проектов, получивших поддержку Минтруда России и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Пилотный проект по созданию семейных многофункциональных центров будет реализовываться в 32 регионах России в течение 2023—2024 годов», — указано на сайте правительства.
Сообщается, что в данный центр курганские семьи смогут обратиться по вопросам воспитания и обучения детей, организации реабилитации и социализации, а также приобретение или обмен жилья. В данном центре, по информации правительства, будет работать три отделения: первичная помощь, экстренная психологическая помощь и оказание социальных услуг.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане жертв домашнего насилия зовут в социальную гостиницу. В данной организации предоставляют временное убежище.
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