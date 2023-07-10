В Кургане на месяц закроют перекресток. Скрин

11 июля 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

В Кургане закроют движение на перекрестке улиц Лермонтова — Новостроек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в микрорайоне Северный на месяц перекроют движение на пересечении улиц Лермонтова — Новостроек. Ограничение будет действовать до 8 августа. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на пересечении проезжих частей улиц Лермонтова — Новостроек, с 09:00 ч. 10.07.2023 г. до 21:00 ч. 08.08.2023 года. Установить соответствующие дорожные знаки и ограждение», — указано в постановлении. Ограничение вводится для того, чтобы АО «Водный Союз» провел реконструкцию сетей водопровода диаметром 1000 мм по улице Лермонтова. Ранее URA.RU писало, что в Кургане закроют дорогу из-за ремонта водопровода на участке ул. Орлова от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Ограничение движения для автотранспорта будет действовать до 5 августа. В Кургане на месяц закроют движение на перекрестке улиц Лермонтова — Новостроек Скрин: 2GIS

В Кургане в микрорайоне Северный на месяц перекроют движение на пересечении улиц Лермонтова — Новостроек. Ограничение будет действовать до 8 августа. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на пересечении проезжих частей улиц Лермонтова — Новостроек, с 09:00 ч. 10.07.2023 г. до 21:00 ч. 08.08.2023 года. Установить соответствующие дорожные знаки и ограждение», — указано в постановлении. Ограничение вводится для того, чтобы АО «Водный Союз» провел реконструкцию сетей водопровода диаметром 1000 мм по улице Лермонтова. Ранее URA.RU писало, что в Кургане закроют дорогу из-за ремонта водопровода на участке ул. Орлова от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Ограничение движения для автотранспорта будет действовать до 5 августа.