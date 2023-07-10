10 июля 2023

В Кургане на месяц закроют перекресток. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Максима Горького. Курган , дорожные знаки, стоп, кирпич
В Кургане закроют движение на перекрестке улиц Лермонтова — Новостроек Фото:

В Кургане в микрорайоне Северный на месяц перекроют движение на пересечении улиц Лермонтова — Новостроек. Ограничение будет действовать до 8 августа. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на пересечении проезжих частей улиц Лермонтова — Новостроек, с 09:00 ч. 10.07.2023 г. до 21:00 ч. 08.08.2023 года. Установить соответствующие дорожные знаки и ограждение», — указано в постановлении. Ограничение вводится для того, чтобы АО «Водный Союз» провел реконструкцию сетей водопровода диаметром 1000 мм по улице Лермонтова.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане закроют дорогу из-за ремонта водопровода на участке ул. Орлова от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Ограничение движения для автотранспорта будет действовать до 5 августа.

В Кургане на месяц закроют движение на перекрестке улиц Лермонтова — Новостроек
В Кургане на месяц закроют движение на перекрестке улиц Лермонтова — Новостроек

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В Кургане в микрорайоне Северный на месяц перекроют движение на пересечении улиц Лермонтова — Новостроек. Ограничение будет действовать до 8 августа. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на пересечении проезжих частей улиц Лермонтова — Новостроек, с 09:00 ч. 10.07.2023 г. до 21:00 ч. 08.08.2023 года. Установить соответствующие дорожные знаки и ограждение», — указано в постановлении. Ограничение вводится для того, чтобы АО «Водный Союз» провел реконструкцию сетей водопровода диаметром 1000 мм по улице Лермонтова. Ранее URA.RU писало, что в Кургане закроют дорогу из-за ремонта водопровода на участке ул. Орлова от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Ограничение движения для автотранспорта будет действовать до 5 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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