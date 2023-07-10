10 июля 2023

В Тюмень ко Дню города вернется международный турнир по ММА

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Вечер боев в октагоне в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, ринг, смешанные единоборства, мма, rcc, академия единоборств рмк
Турнир пройдет в канун Дня города, 28 июля Фото:

В Тюмени во второй раз проведут международный турнир по смешанным единоборствам крупной лиги RCC (Екатеринбург). Бой между тюменцем Алексеем Кунченко и дагестанцем Шамилем Мусаевым проведут в канун празднования Дня города, 28 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе RCC.

«Звезда ММА Алексей Кунченко встретится с Шамилем Мусаевым. Уроженец Тюмени Кунченко покорил практически все вершины в ММА. Был чемпионом М-1, выступал в сильнейшей лиге мира UFC, боролся за миллион долларов в лиге PFL. Это один из немногих бойцов, чья карьера серьезно повлияла на развитие смешанных единоборств в нашей стране», — рассказали в пресс-службе компании. В свою очередь, Мусаев никогда не проигрывал и имеет серию из 15 побед. Спортсмен был участником лиги KSW.

Турнир пройдет в 17:00 28 июля в спортивном комплексе «Центральный». Его проведением организаторы планируют дать старт празднованию Дня города.

Ранее URA.RU сообщало, что первый турнир лиги RCC в Тюмени прошел 11 февраля. Тогда в главном бою вечера также выступал Кунченко, против которого был бразилец Глейсон Тибао, входивший в сотню лучших бойцов мира.

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В Тюмени во второй раз проведут международный турнир по смешанным единоборствам крупной лиги RCC (Екатеринбург). Бой между тюменцем Алексеем Кунченко и дагестанцем Шамилем Мусаевым проведут в канун празднования Дня города, 28 июля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе RCC. «Звезда ММА Алексей Кунченко встретится с Шамилем Мусаевым. Уроженец Тюмени Кунченко покорил практически все вершины в ММА. Был чемпионом М-1, выступал в сильнейшей лиге мира UFC, боролся за миллион долларов в лиге PFL. Это один из немногих бойцов, чья карьера серьезно повлияла на развитие смешанных единоборств в нашей стране», — рассказали в пресс-службе компании. В свою очередь, Мусаев никогда не проигрывал и имеет серию из 15 побед. Спортсмен был участником лиги KSW. Турнир пройдет в 17:00 28 июля в спортивном комплексе «Центральный». Его проведением организаторы планируют дать старт празднованию Дня города. Ранее URA.RU сообщало, что первый турнир лиги RCC в Тюмени прошел 11 февраля. Тогда в главном бою вечера также выступал Кунченко, против которого был бразилец Глейсон Тибао, входивший в сотню лучших бойцов мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
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