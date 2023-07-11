Экс-госсекретарь США назвал виновного в подрыве «Северных потоков»

Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украина устроила подрыв «Северных потоков»

11 июля 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Генри Киссинджер заявил, что Украина стоит за взрывами газопроводов «Северный поток» Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Украина стоит за подрывом газопроводов «Северный поток». Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским. «Если честно, я думал, что это вы (Украина — прим. URA.RU). Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», — заявил Киссинджер. Видеозапись разговора доступна в соцсети «Вконтакте» на странице пранкеров . Также Киссинджер посоветовал Зеленскому «не мечтать о Крыме». По словам госсекретаря, Штаты хотят прекращения огня на Украине, однако выступают против мирных переговоров с Россией. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Военная разведка Бельгии в конце сентября 2022-го получила данные от ЦРУ о предполагаемой роли Украины в диверсии, передает телеканал 360.

Украина стоит за подрывом газопроводов «Северный поток». Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским. «Если честно, я думал, что это вы (Украина — прим. URA.RU). Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», — заявил Киссинджер. Видеозапись разговора доступна в соцсети «Вконтакте» на странице пранкеров. Также Киссинджер посоветовал Зеленскому «не мечтать о Крыме». По словам госсекретаря, Штаты хотят прекращения огня на Украине, однако выступают против мирных переговоров с Россией. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Военная разведка Бельгии в конце сентября 2022-го получила данные от ЦРУ о предполагаемой роли Украины в диверсии, передает телеканал 360.