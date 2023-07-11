Экс-госсекретарь США назвал виновного в подрыве «Северных потоков»

Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украина устроила подрыв «Северных потоков»
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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
Генри Киссинджер заявил, что Украина стоит за взрывами газопроводов «Северный поток» Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Украина стоит за подрывом газопроводов «Северный поток». Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Если честно, я думал, что это вы (Украина — прим. URA.RU). Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», — заявил Киссинджер. Видеозапись разговора доступна в соцсети «Вконтакте» на странице пранкеров. Также Киссинджер посоветовал Зеленскому «не мечтать о Крыме». По словам госсекретаря, Штаты хотят прекращения огня на Украине, однако выступают против мирных переговоров с Россией.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Военная разведка Бельгии в конце сентября 2022-го получила данные от ЦРУ о предполагаемой роли Украины в диверсии, передает телеканал 360.

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Украина стоит за подрывом газопроводов «Северный поток». Об этом заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским. «Если честно, я думал, что это вы (Украина — прим. URA.RU). Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», — заявил Киссинджер. Видеозапись разговора доступна в соцсети «Вконтакте» на странице пранкеров. Также Киссинджер посоветовал Зеленскому «не мечтать о Крыме». По словам госсекретаря, Штаты хотят прекращения огня на Украине, однако выступают против мирных переговоров с Россией. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Военная разведка Бельгии в конце сентября 2022-го получила данные от ЦРУ о предполагаемой роли Украины в диверсии, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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