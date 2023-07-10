Названы версии пропажи группы туристов в Пермском крае

У группы туристов в Пермском крае, пропавшей на сплаве, могли возникнуть проблемы из-за мелководья

11 июля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Из-за обмелевшей реки туристы могли задержаться на маршруте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пермском крае туристы, не вышедшие во время сплава по Усьве к конечной точке, могли задержаться на маршруте из-за обмелевшей реки. Такое мнение URA.RU высказали эксперты в туриндустрии. Река Усьва в это время года сильно мелеет. Вероятнее всего, туристам пришлось спешиться и тащить катамараны на себе, предположил владелец туроператора «Друзья Пармы» Денис Пестов. «По идее на сплаве по реке потеряться достаточно тяжело. Усьва, в принципе, очень мелкая река, а учитывая выбранное для сплава время [отсутствие дождей и сильная жара], сейчас на этом маршруте очень тяжело сплавляться на катамаранах. Поэтому, если маршрут не был проработан, то скорее всего, туристы тащат катамараны по реке», — сказал Пестов. Аналогичного мнения придерживается и инструктор по туризму Иван Шибанов. Он отмечает, что его первый сплав проходил несколько лет назад именно по реке Усьва, и уже тогда она была очень мелководной. «На Усьве мелко уже много лет. Мы, к примеру, во время сплава, два дня несли на себе катамараны. Причем в те дни шел дождь», — отметил Шибанов. Ранее стало известно, что группа туристов, в составе которой было 22 человека (в том числе, 11 детей) пропала на маршруте поселок Средняя Усьва — поселок Усьва. Туристы выдвинулись из начальной точки 4 июля и должны были прибыть к месту назначения 9 июля. Сейчас региональное МЧС выясняет причины случившегося. По данным ведомства, группа не была зарегистрирована. Полиция Горназоводского округа начала поиски туристов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае туристы, не вышедшие во время сплава по Усьве к конечной точке, могли задержаться на маршруте из-за обмелевшей реки. Такое мнение URA.RU высказали эксперты в туриндустрии. Река Усьва в это время года сильно мелеет. Вероятнее всего, туристам пришлось спешиться и тащить катамараны на себе, предположил владелец туроператора «Друзья Пармы» Денис Пестов. «По идее на сплаве по реке потеряться достаточно тяжело. Усьва, в принципе, очень мелкая река, а учитывая выбранное для сплава время [отсутствие дождей и сильная жара], сейчас на этом маршруте очень тяжело сплавляться на катамаранах. Поэтому, если маршрут не был проработан, то скорее всего, туристы тащат катамараны по реке», — сказал Пестов. Аналогичного мнения придерживается и инструктор по туризму Иван Шибанов. Он отмечает, что его первый сплав проходил несколько лет назад именно по реке Усьва, и уже тогда она была очень мелководной. «На Усьве мелко уже много лет. Мы, к примеру, во время сплава, два дня несли на себе катамараны. Причем в те дни шел дождь», — отметил Шибанов. Ранее стало известно, что группа туристов, в составе которой было 22 человека (в том числе, 11 детей) пропала на маршруте поселок Средняя Усьва — поселок Усьва. Туристы выдвинулись из начальной точки 4 июля и должны были прибыть к месту назначения 9 июля. Сейчас региональное МЧС выясняет причины случившегося. По данным ведомства, группа не была зарегистрирована. Полиция Горназоводского округа начала поиски туристов.