В Пермском крае группа туристов с 11 детьми пропала во время сплава

В Пермском крае на сплаве пропала группа туристов. По данным источника в туристической сфере, вместе со взрослыми было 11 детей.
«На сплаве по маршруту Средняя Усьва в Пермском крае пропала группа туристов с 11 детьми. Они отправились по маршруту 4 июля. В поселок Усьва должны были прибыть 9 июля, но так и не вышли на связь», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на собственные источники в туристической сфере.
Всего в группе было 22 человека. Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю подтвердила данную информацию журналистам, уточнив что группа не была зарегистрирована. Сейчас в ведомстве выясняют подробности произошедшего.
В краевом министерстве территориальной безопасности сообщают, что сотрудниками полиции организованы и проводятся поиски. Ранее в Прикамье во время сплава пропал турист, байдарка которого перевернулась на реке Вижай. Спустя несколько дней мужчина был найден погибшим.
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