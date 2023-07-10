10 июля 2023

В Пермском крае группа туристов с 11 детьми пропала во время сплава

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Традиционный сплав по реке Чусовой движения "В защиту человека труда". Свердловская область, деревня Слобода, лес, катамаран, сплав, плот, река, природа, активный отдых
МЧС ищет туристов, пропавших на сплаве Фото:

В Пермском крае на сплаве пропала группа туристов. По данным источника в туристической сфере, вместе со взрослыми было 11 детей.

«На сплаве по маршруту Средняя Усьва в Пермском крае пропала группа туристов с 11 детьми. Они отправились по маршруту 4 июля. В поселок Усьва должны были прибыть 9 июля, но так и не вышли на связь», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на собственные источники в туристической сфере.

Всего в группе было 22 человека. Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю подтвердила данную информацию журналистам, уточнив что группа не была зарегистрирована. Сейчас в ведомстве выясняют подробности произошедшего.

В краевом министерстве территориальной безопасности сообщают, что сотрудниками полиции организованы и проводятся поиски. Ранее в Прикамье во время сплава пропал турист, байдарка которого перевернулась на реке Вижай. Спустя несколько дней мужчина был найден погибшим.

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В Пермском крае на сплаве пропала группа туристов. По данным источника в туристической сфере, вместе со взрослыми было 11 детей. «На сплаве по маршруту Средняя Усьва в Пермском крае пропала группа туристов с 11 детьми. Они отправились по маршруту 4 июля. В поселок Усьва должны были прибыть 9 июля, но так и не вышли на связь», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на собственные источники в туристической сфере. Всего в группе было 22 человека. Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю подтвердила данную информацию журналистам, уточнив что группа не была зарегистрирована. Сейчас в ведомстве выясняют подробности произошедшего. В краевом министерстве территориальной безопасности сообщают, что сотрудниками полиции организованы и проводятся поиски. Ранее в Прикамье во время сплава пропал турист, байдарка которого перевернулась на реке Вижай. Спустя несколько дней мужчина был найден погибшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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