10 июля 2023

Курганские власти планируют открыть авиарейсы до Махачкалы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, споттинг, аэропорт курган, пассажиры самолета
В 2024 году планируют запустить рейсы из Кургана в Дагестан Фото:

В Курганской области планируют открыть авиарейсы до Махачкалы в 2024 году. Об этом сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев. Также на следующий год рассматриваются направления до Минеральных Вод и Новосибирска.

«Мы готовы и планируем расширять географию полетов. <…> Касаемо направлений до Минеральных Вод, Новосибирска и Махачкалы, то с учетом сезонности рассматриваем их на 2024 год. При этом учитывая специфику бюджетного софинансирования данных рейсов», — рассказал Ковалев правительственному изданию «Новый мир».

Также директор депэкономразвития отметил, что в планах начинать запускать рейсы в период наибольшей активности на рынке туризма. По его словам, это позволит повысить уровень популярности среди жителей региона в данных направлениях.

Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане на несколько часов задерживался рейс в Сочи. Перевозку пассажиров осуществляла авиакомпании «Северный ветер», сообщала Уральская транспортная прокуратура. Позже стало известно, что рейс перенесли на другую дату.

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В Курганской области планируют открыть авиарейсы до Махачкалы в 2024 году. Об этом сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев. Также на следующий год рассматриваются направления до Минеральных Вод и Новосибирска. «Мы готовы и планируем расширять географию полетов. <…> Касаемо направлений до Минеральных Вод, Новосибирска и Махачкалы, то с учетом сезонности рассматриваем их на 2024 год. При этом учитывая специфику бюджетного софинансирования данных рейсов», — рассказал Ковалев правительственному изданию «Новый мир». Также директор депэкономразвития отметил, что в планах начинать запускать рейсы в период наибольшей активности на рынке туризма. По его словам, это позволит повысить уровень популярности среди жителей региона в данных направлениях. Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане на несколько часов задерживался рейс в Сочи. Перевозку пассажиров осуществляла авиакомпании «Северный ветер», сообщала Уральская транспортная прокуратура. Позже стало известно, что рейс перенесли на другую дату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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