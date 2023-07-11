Убийца челябинской школьницы не сумел объяснить свой поступок

В резонансном деле об убийстве 11-летней челябинской школьницы всплыли новые подробности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе

Причиной, по которой предполагаемый убийца 11-летней челябинской школьницы совершил преступление, могло стать измененное состояние сознания. На допросе он не смог объяснить мотивы своих действий, а перед убийством нарушил категорический запрет врача на алкоголь.

«В раннем возрасте Дмитрий М. перенес тяжелую пневмонию, получив проблемы с сосудами мозга. С возрастом организм окреп, но странности в поведении остались. Врачи подозревали у него рассеянный склероз и неврологические отклонения. Последнее время Дмитрия мучили сильнейшие головные боли. Пить ему нельзя было совсем, ни грамма, даже пива и он это прекрасно знал», — сообщает telegram-канал «112».

Однако в день убийства Дмитрий выпил много пива. На допросе он сообщил следователям, что слабо понимает, как и по какой причине убил ребенка. Девочка была подругой его дочери, но он практически не был с ней знаком. При этом в целом к детям он никогда не испытывал вражды.

В убийстве 11-летней школьницы из Сима подозревают 36-летнего местного жителя Дмитрия М. По данным силовиков, он убил девочку ножом, закопал ее тело в лесополосе, а рюкзак подкинул к реке. Вместе с другими местными жителями он участвовал в поисках убитого им ребенка. Однако предполагаемого убийцу выдали записи видеокамер, на которых он шел рядом с потерпевшей.

В пресс-службе управления СКР по региону сообщили, что подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. Губернатор Алексей Текслер распорядился оказать комплексную помощь семьей погибшей девочки.