Прокуратура взяла на контроль расследование убийства челябинской школьницы

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе

Прокуратура Челябинской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства 11-летней школьницы в Симе. Об этом сообщили URA.RU 11 июля в пресс-службе регионального ведомства.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.„в“ ч.2 ст. 105 УК РФ („Убийство малолетнего лица“). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Челябинской области на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 9 июля. Местный житель нанес девочке ножевые ранения, которые оказались смертельными. После чего он спрятал тело в лесном массиве.

Девочку искали несколько дней. Утром 11 июля на берегу реки был найден ее рюкзак. Оперативники по камерам видеонаблюдения вышли на подозреваемого. Им оказался местный житель, отец подруги убитой. Он сознался в содеянном и показал, где спрятал тело.