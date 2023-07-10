10 июля 2023

Прокуратура взяла на контроль расследование убийства челябинской школьницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения о сотрудничестве между Прокуратурой и Управлением министерства юстиции Челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль Фото:
новость из сюжета
Убийство 11-летней школьницы в Симе

Прокуратура Челябинской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства 11-летней школьницы в Симе. Об этом сообщили URA.RU 11 июля в пресс-службе регионального ведомства.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.„в“ ч.2 ст. 105 УК РФ („Убийство малолетнего лица“). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Челябинской области на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 9 июля. Местный житель нанес девочке ножевые ранения, которые оказались смертельными. После чего он спрятал тело в лесном массиве.

Девочку искали несколько дней. Утром 11 июля на берегу реки был найден ее рюкзак. Оперативники по камерам видеонаблюдения вышли на подозреваемого. Им оказался местный житель, отец подруги убитой. Он сознался в содеянном и показал, где спрятал тело.

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Прокуратура Челябинской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства 11-летней школьницы в Симе. Об этом сообщили URA.RU 11 июля в пресс-службе регионального ведомства. «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.„в“ ч.2 ст. 105 УК РФ („Убийство малолетнего лица“). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Челябинской области на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Инцидент произошел вечером 9 июля. Местный житель нанес девочке ножевые ранения, которые оказались смертельными. После чего он спрятал тело в лесном массиве. Девочку искали несколько дней. Утром 11 июля на берегу реки был найден ее рюкзак. Оперативники по камерам видеонаблюдения вышли на подозреваемого. Им оказался местный житель, отец подруги убитой. Он сознался в содеянном и показал, где спрятал тело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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