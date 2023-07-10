Силовики поделились подробностями убийства челябинской школьницы

Подозреваемый в убийстве школьницы в Симе спрятал тело в лесном массиве

11 июля 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Следователи работают над сбором и закреплением доказательной базы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В СКР по Челябинской области поделились подробностями убийства 11-летней школьницы Ксении Устюговой в Симе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина убил девочку в день ее исчезновения. «По данным следствия, в вечернее время 9 июля в городе Сим подозреваемый нанес ножевые ранения девочке. После чего сокрыл тело в лесном массиве», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Девочку искали двое суток. Поиски велись и днем, и ночью. Сначала оперативники нашли рюкзак девочки. Затем вычислили убийцу. По данным URA.RU им оказался отец одной из подруг убитой. Его вычислили по камерам видеонаблюдения.

В СКР по Челябинской области поделились подробностями убийства 11-летней школьницы Ксении Устюговой в Симе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина убил девочку в день ее исчезновения. «По данным следствия, в вечернее время 9 июля в городе Сим подозреваемый нанес ножевые ранения девочке. После чего сокрыл тело в лесном массиве», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Девочку искали двое суток. Поиски велись и днем, и ночью. Сначала оперативники нашли рюкзак девочки. Затем вычислили убийцу. По данным URA.RU им оказался отец одной из подруг убитой. Его вычислили по камерам видеонаблюдения.