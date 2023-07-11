Зарплаты жителей ХМАО упали до годового минимума

В Ханты-Мансийском автономном округе средняя зарплата по региону в июне снизилась до 48 тысяч рублей. За 2023 год это минимальная сумма, которую работодатели предлагают своим работникам.
«Медианная зарплата в июне по ХМАО составила 48238 рублей», — следует из данных сервиса открытой аналитики HeadHunter. До этого момента минимальные цифры наблюдались в январе. В начале года работодатели в своих вакансиях в среднем обещали платить кандидатам 53,5 тысячи рублей.
Ожидаемая зарплата при этом по региону выше на 27,5%. В среднем кандидаты сейчас просят за свою работу 61,5 тысячи рублей в месяц.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО образовался рекордный дефицит кадров. Тогда на одну вакансию в регионе приходилось менее четырех резюме.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.