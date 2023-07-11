11 июля 2023
10 июля 2023

Зарплаты жителей ХМАО упали до годового минимума

В ХМАО средняя зарплата снизилась до 48 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем работодатели предлагают зарплату в 48 тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе средняя зарплата по региону в июне снизилась до 48 тысяч рублей. За 2023 год это минимальная сумма, которую работодатели предлагают своим работникам.

«Медианная зарплата в июне по ХМАО составила 48238 рублей», — следует из данных сервиса открытой аналитики HeadHunter. До этого момента минимальные цифры наблюдались в январе. В начале года работодатели в своих вакансиях в среднем обещали платить кандидатам 53,5 тысячи рублей.

Ожидаемая зарплата при этом по региону выше на 27,5%. В среднем кандидаты сейчас просят за свою работу 61,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО образовался рекордный дефицит кадров. Тогда на одну вакансию в регионе приходилось менее четырех резюме.

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В Ханты-Мансийском автономном округе средняя зарплата по региону в июне снизилась до 48 тысяч рублей. За 2023 год это минимальная сумма, которую работодатели предлагают своим работникам. «Медианная зарплата в июне по ХМАО составила 48238 рублей», — следует из данных сервиса открытой аналитики HeadHunter. До этого момента минимальные цифры наблюдались в январе. В начале года работодатели в своих вакансиях в среднем обещали платить кандидатам 53,5 тысячи рублей. Ожидаемая зарплата при этом по региону выше на 27,5%. В среднем кандидаты сейчас просят за свою работу 61,5 тысячи рублей в месяц. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО образовался рекордный дефицит кадров. Тогда на одну вакансию в регионе приходилось менее четырех резюме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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