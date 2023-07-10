Курганская управкомпания после лишения лицензии продолжает собирать деньги с жильцов

Управляющая компания «Новая Волна Курган» после лишения лицензии на обслуживание и ремонт многоквартирных домов продолжает выставлять счета жильцам. Об этом пишет курганец на сайте «Обратись».
«Управляющая компания „Новая Волна Курган“ лишена лицензии на управление многоквартирными домами с 1 июня 2023 года и согласно ЖК РФ Ст. 198 п. 6, с даты исключения сведений лицензиат не вправе осуществлять деятельность по управлению МКД, в том числе начислять и взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги, выставлять платежные документы потребителям», — пишет в обращении горожанин. Он уточнил, что компания выставила счет за июнь жителям дома, расположенного по адресу ул. Карельцева, 119.
URA.RU пыталось связаться с представителями организации по телефону. «Соединение невозможно», — передал автоответчик. Также был направлен запрос в администрацию города Кургана по данному вопросу. Информация будет дополнена после получения ответа.
Ранее URA.RU сообщало, что власти решили не продлевать лицензию управкомпании «Новая Волна Курган». По данным мэрии, нарушения в работе компании были систематическими.
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