10 июля 2023

Курганская управкомпания после лишения лицензии продолжает собирать деньги с жильцов

УК «Новая Волна» без лицензии на работу продолжает выставлять счета курганцам
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, коммунальные платежи, кредит, квитанция, монета, жкх, купюра, деньги, платеж по ипотеке
Курганцу поступила квитанция об оплате коммунальных услуг от УК «Новая Волна Курган» Фото:

Управляющая компания «Новая Волна Курган» после лишения лицензии на обслуживание и ремонт многоквартирных домов продолжает выставлять счета жильцам. Об этом пишет курганец на сайте «Обратись».

«Управляющая компания „Новая Волна Курган“ лишена лицензии на управление многоквартирными домами с 1 июня 2023 года и согласно ЖК РФ Ст. 198 п. 6, с даты исключения сведений лицензиат не вправе осуществлять деятельность по управлению МКД, в том числе начислять и взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги, выставлять платежные документы потребителям», — пишет в обращении горожанин. Он уточнил, что компания выставила счет за июнь жителям дома, расположенного по адресу ул. Карельцева, 119.

URA.RU пыталось связаться с представителями организации по телефону. «Соединение невозможно», — передал автоответчик. Также был направлен запрос в администрацию города Кургана по данному вопросу. Информация будет дополнена после получения ответа.

Ранее URA.RU сообщало, что власти решили не продлевать лицензию управкомпании «Новая Волна Курган». По данным мэрии, нарушения в работе компании были систематическими.

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Управляющая компания «Новая Волна Курган» после лишения лицензии на обслуживание и ремонт многоквартирных домов продолжает выставлять счета жильцам. Об этом пишет курганец на сайте «Обратись». «Управляющая компания „Новая Волна Курган“ лишена лицензии на управление многоквартирными домами с 1 июня 2023 года и согласно ЖК РФ Ст. 198 п. 6, с даты исключения сведений лицензиат не вправе осуществлять деятельность по управлению МКД, в том числе начислять и взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги, выставлять платежные документы потребителям», — пишет в обращении горожанин. Он уточнил, что компания выставила счет за июнь жителям дома, расположенного по адресу ул. Карельцева, 119. URA.RU пыталось связаться с представителями организации по телефону. «Соединение невозможно», — передал автоответчик. Также был направлен запрос в администрацию города Кургана по данному вопросу. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее URA.RU сообщало, что власти решили не продлевать лицензию управкомпании «Новая Волна Курган». По данным мэрии, нарушения в работе компании были систематическими.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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