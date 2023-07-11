Рогов заявил о провале плана Зеленского к саммиту НАТО 11 июля 2023 в 15:29 Размер текста - 17 + Российская армия смогла подавить продвижение ВСУ, заявил Владимир Рогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине План президента Украины Владимира Зеленского по продвижению на линии фронта к саммиту НАТО был провален. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «План и расчет Зеленского по приазовскому сражению провалился. Украинские боевики рассчитывали к саммиту НАТО существенно продвинуться на линии фронта с перспективой выхода к побережью Азовского моря», — сказал Рогов, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что российская армия смогла подавить и нанесла существенные удары по западной технике и личному составу противника. Ранее Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины начали новую волну наступления в Запорожской области. Он отметил, что военные начали применять тяжелую технику на ореховском участке линии фронта. План президента Украины Владимира Зеленского по продвижению на линии фронта к саммиту НАТО был провален. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «План и расчет Зеленского по приазовскому сражению провалился. Украинские боевики рассчитывали к саммиту НАТО существенно продвинуться на линии фронта с перспективой выхода к побережью Азовского моря», — сказал Рогов, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что российская армия смогла подавить и нанесла существенные удары по западной технике и личному составу противника. Ранее Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины начали новую волну наступления в Запорожской области. Он отметил, что военные начали применять тяжелую технику на ореховском участке линии фронта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям