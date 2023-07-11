План президента Украины Владимира Зеленского по продвижению на линии фронта к саммиту НАТО был провален. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«План и расчет Зеленского по приазовскому сражению провалился. Украинские боевики рассчитывали к саммиту НАТО существенно продвинуться на линии фронта с перспективой выхода к побережью Азовского моря», — сказал Рогов, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что российская армия смогла подавить и нанесла существенные удары по западной технике и личному составу противника.
Ранее Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины начали новую волну наступления в Запорожской области. Он отметил, что военные начали применять тяжелую технику на ореховском участке линии фронта.
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