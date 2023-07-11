Рогов заявил о провале плана Зеленского к саммиту НАТО

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, сгоревший танк, подбитый танк
Российская армия смогла подавить продвижение ВСУ, заявил Владимир Рогов Фото:
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План президента Украины Владимира Зеленского по продвижению на линии фронта к саммиту НАТО был провален. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«План и расчет Зеленского по приазовскому сражению провалился. Украинские боевики рассчитывали к саммиту НАТО существенно продвинуться на линии фронта с перспективой выхода к побережью Азовского моря», — сказал Рогов, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что российская армия смогла подавить и нанесла существенные удары по западной технике и личному составу противника.

Ранее Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины начали новую волну наступления в Запорожской области. Он отметил, что военные начали применять тяжелую технику на ореховском участке линии фронта.

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План президента Украины Владимира Зеленского по продвижению на линии фронта к саммиту НАТО был провален. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «План и расчет Зеленского по приазовскому сражению провалился. Украинские боевики рассчитывали к саммиту НАТО существенно продвинуться на линии фронта с перспективой выхода к побережью Азовского моря», — сказал Рогов, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что российская армия смогла подавить и нанесла существенные удары по западной технике и личному составу противника. Ранее Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины начали новую волну наступления в Запорожской области. Он отметил, что военные начали применять тяжелую технику на ореховском участке линии фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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