Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новую волну наступления на ореховском участке в Запорожской области. Об этом заявил запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжелой техники на ореховском участке линии фронта в Запорожской области», — сообщил Рогов РИА Новости. Ночью украинская армия предприняла попытку атаки южнее города Орехова в направлении села Работино, однако Вооруженные силы России остановили противника, добавил собеседник агентства.
По его словам, ВСУ понесли потери в бронетехнике. Бои на данном участке фронта продолжаются.
Ранее Рогов заявлял о контратаках, которые ВС РФ проводит в Запорожской области. Действия разворачивались вблизи поселка Жеребянки.
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