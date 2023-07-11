В Запорожской области заявили о новой волне наступления ВСУ

11 июля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

ВС РФ остановили украинское наступление около Орехова Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новую волну наступления на ореховском участке в Запорожской области. Об этом заявил запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжелой техники на ореховском участке линии фронта в Запорожской области», — сообщил Рогов РИА Новости. Ночью украинская армия предприняла попытку атаки южнее города Орехова в направлении села Работино, однако Вооруженные силы России остановили противника, добавил собеседник агентства. По его словам, ВСУ понесли потери в бронетехнике. Бои на данном участке фронта продолжаются. Ранее Рогов заявлял о контратаках, которые ВС РФ проводит в Запорожской области. Действия разворачивались вблизи поселка Жеребянки.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новую волну наступления на ореховском участке в Запорожской области. Об этом заявил запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжелой техники на ореховском участке линии фронта в Запорожской области», — сообщил Рогов РИА Новости. Ночью украинская армия предприняла попытку атаки южнее города Орехова в направлении села Работино, однако Вооруженные силы России остановили противника, добавил собеседник агентства. По его словам, ВСУ понесли потери в бронетехнике. Бои на данном участке фронта продолжаются. Ранее Рогов заявлял о контратаках, которые ВС РФ проводит в Запорожской области. Действия разворачивались вблизи поселка Жеребянки.