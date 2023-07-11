В Запорожской области заявили о новой волне наступления ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВС РФ остановили украинское наступление около Орехова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новую волну наступления на ореховском участке в Запорожской области. Об этом заявил запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжелой техники на ореховском участке линии фронта в Запорожской области», — сообщил Рогов РИА Новости. Ночью украинская армия предприняла попытку атаки южнее города Орехова в направлении села Работино, однако Вооруженные силы России остановили противника, добавил собеседник агентства.

По его словам, ВСУ понесли потери в бронетехнике. Бои на данном участке фронта продолжаются.

Ранее Рогов заявлял о контратаках, которые ВС РФ проводит в Запорожской области. Действия разворачивались вблизи поселка Жеребянки.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новую волну наступления на ореховском участке в Запорожской области. Об этом заявил запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжелой техники на ореховском участке линии фронта в Запорожской области», — сообщил Рогов РИА Новости. Ночью украинская армия предприняла попытку атаки южнее города Орехова в направлении села Работино, однако Вооруженные силы России остановили противника, добавил собеседник агентства. По его словам, ВСУ понесли потери в бронетехнике. Бои на данном участке фронта продолжаются. Ранее Рогов заявлял о контратаках, которые ВС РФ проводит в Запорожской области. Действия разворачивались вблизи поселка Жеребянки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...