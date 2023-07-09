Курганские застройщики получили предупреждение от властей из-за новой школы. Инсайд

10 июля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Власти просят застройщика не подключаться к проблемам с новой школой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области вызывал местных застройщиков из-за якобы их вмешательства в проблему со школой на Бульваре Солнечный. Ранее жители микрорайона обратились к властям с просьбой построить школу. О встрече чиновников с бизнесменами корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Предпринимателей, которые строят дома на Бульваре, приглашали в департамент строительства и грозили создать проблемы при приемке новостроек. Чиновники считают, что якобы бизнесмены причастны к инициативе строительства школы. Кроме того, активных родителей, которые пишут чиновникам, также запугали и объяснили, что школу они не увидят», — делится с URA.RU источники. В чате родителей, который создали активисты микрорайона, появлялась информация от застройщиков. Якобы они готовы помочь с проектами для новой школы. Однако активность в фокус-группе родителей, которых вызывали к главе Кургана Елене Ситниковой, прекратилась. Оставшаяся часть активных участников продолжает писать обращения региональным властям. Корреспондент URA.RU попыталась получить комментарий от застройщиков. На сообщение никто не ответил. Также журналист обратилась за комментарием в департамент строительства Курганской области. На момент публикации комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что курганцы объединились для того, чтобы добиться стройки школы. Жители Бульвара Солнечный организовали общий чат почти на 700 человек. Позднее мэра Елени Ситникову назначили переговорщиком с курганцами, которые требуют построить школу. После этого с родителей, чьи дети учатся в других школах города, спрашивают прописку на Бульваре. Также мэрия задумалась над строительством школы и предлагает искать инвестора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области вызывал местных застройщиков из-за якобы их вмешательства в проблему со школой на Бульваре Солнечный. Ранее жители микрорайона обратились к властям с просьбой построить школу. О встрече чиновников с бизнесменами корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Предпринимателей, которые строят дома на Бульваре, приглашали в департамент строительства и грозили создать проблемы при приемке новостроек. Чиновники считают, что якобы бизнесмены причастны к инициативе строительства школы. Кроме того, активных родителей, которые пишут чиновникам, также запугали и объяснили, что школу они не увидят», — делится с URA.RU источники. В чате родителей, который создали активисты микрорайона, появлялась информация от застройщиков. Якобы они готовы помочь с проектами для новой школы. Однако активность в фокус-группе родителей, которых вызывали к главе Кургана Елене Ситниковой, прекратилась. Оставшаяся часть активных участников продолжает писать обращения региональным властям. Корреспондент URA.RU попыталась получить комментарий от застройщиков. На сообщение никто не ответил. Также журналист обратилась за комментарием в департамент строительства Курганской области. На момент публикации комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что курганцы объединились для того, чтобы добиться стройки школы. Жители Бульвара Солнечный организовали общий чат почти на 700 человек. Позднее мэра Елени Ситникову назначили переговорщиком с курганцами, которые требуют построить школу. После этого с родителей, чьи дети учатся в других школах города, спрашивают прописку на Бульваре. Также мэрия задумалась над строительством школы и предлагает искать инвестора.